I produttori e sceneggiatori de I Simpson saranno presenti all' E3

eurogamer

(Di lunedì 27 maggio 2019) L'account ufficiale di Twitter dedicato all'E3 ha pubblicato un annuncio che potrebbe interessare molti di voi. L'11 giugno infatti, ie glide "Iall'evento che si terrà a Los Angeles con un proprio panel durante l'E3 Coliseum.Oltre a questo tweet, come riporta Gamepur, non ci sono attualmente ulteriori dettagli su cosa mostreranno all'interno del panel, ma ovviamente i fan della serie hanno cominciato a fare supposizioni. Si tratta forse di un nuovo gioco? Alcuni hanno ipotizzato che l'eventuale annuncio sia il sequel del titolo uscito nel 2003, Thes: Hit & Run, una sorta di GTA ispirato alla famiglia più strampalata della TV.Per saperne di più non ci resta quindi che aspettare l'11 giugno. E voi cosa vi aspettate da questo panel? C'è un gioco deiche vorreste vedere di nuovo sulle console attuali? Fatecelo sapere ...

Eurogamer_it : #TheSimpsons: gli sceneggiatori ed i produttori saranno all'#E3. - HellaJess_ : Sto notando spesso un certo pattern in molte serie tv in cui c'è questa idea (non so di chi sia, se dei produttori,… - Sanbravee : Registi, sceneggiatori e produttori di #shadowhunters sappiate che non vi perdonerò mai per non avermi fatto vedere… -