George Clooney e la causa di Amal contro l’Isis | «Temo per la sicurezza dei gemelli»

I nostri figli sono in pericolo! Amal fa causa all'Isis e George Clooney ha paura : "Non vogliamo che i nostri bambini diventino bersagli, quindi dobbiamo prestare attenzione", ha spiegato il divo di Hollywood. George Clooney e la sua famiglia sono in pericolo? L'attore ha rivelato in un'intervista a The Hollywood Reporter di essere preoccupato per la sicurezza dei suoi figli, i gemelli Alexander ed Ella, di quasi due anni. --"Mia moglie sta portando il primo caso contro l'Isis in tribunale, quindi abbiamo un sacco di ...

Pensavo di essere morto! L'esperienza di George Clooney dopo l’incidente : A un anno di distanza George Clooney racconta le sensazioni che ha provato dopo l'incidente dello scorso anno, mentre era in Sardegna per le riprese di Catch 22, la nuova serie tv di cui è attore e produttore. In un’intervista che recentemente ha rilasciato all’Hollywood Reporter, è tornato a raccontare quei tragici momenti : "Il casco si era spezzato a metà. Sono stato sbalzato fuori e ho sentito un urto molto forte. Tutto è avvenuto in un ...

Catch-22 - cioè l'elegante satira di George Clooney - : Niccolò Sandroni Catch-22 è la perfetta rappresentazione del pensiero di George Clooney, dal suo amore per l’Italia fino alle critiche agli Stati Uniti Catch-22, serie tv di e con George Clooney, è uscita con i primi due episodi su Sky Atlantic e si guarda che è un piacere. La serie tv, basata sul libro Comma 22 di Joseph Heller, è ambientata in Italia nella base militare di Pianosa, durante la fase finale della seconda guerra ...

CATCH-22 : Da Stasera su Sky la Serie TV diretta da George Clooney : Il paradosso della guerra: come evitare le missioni di volo dichiarandosi pazzi, senza incappare nel famigerato Comma 22?

Catch-22 di George Clooney è una folle miniserie sulla guerra : http://www.youtube.com/watch?v=eCgeIcUdysQ Debutta il 21 maggio su Sky Atlantic e Sky Cinema Catch-22, la miniserie che è un’ambiziosa produzione internazionale di Sky (in America sono coinvolte Hulu e Paramount) e vede fra le sue tante peculiarità il coinvolgimento su più fronti di George Clooney, qui nelle vesti di produttore, interprete e regista di due episodi (gli altri sono affidati al suo socio di lungo corso Grant Heslov e a Ellen ...