Traffico Roma del 24-05-2019 ore 15 | 30

(Di venerdì 24 maggio 2019) VIABILITÀVENERDI 24 MAGGIOORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLAFIUMICINO A VIA DELLA PISANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI A TRATTI PERDALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24L’AQUILA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PERE PER LAVORI DALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AREDATINA. A SETTECAMINI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA AL BIVIO CON VIA MOROLO. AL PORTUENSE DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DELLA CASETTA MATTEI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CARAFA. CODE PERSU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA SALARIA E PROSEGUENDO ...

