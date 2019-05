È morto a 70 anni Niki Lauda | leggenda della Formula Uno

Niki Lauda è morto : la leggenda della Formula Uno aveva 70 anni. Con la Ferrari vinse due campionati del mondo : Niki Lauda è morto: il campione della Formula Uno aveva 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti specializzati: "Con grande tristezza,...

Ciclismo in lutto - è morto Jarne Lemmens : aveva 15 anni - deceduto nel sonno : Tragedia nel mondo del Ciclismo: durante la notte di domenica è morto il giovanissimo Jarne Lemmens, 15enne che militava nella formazione under 17 della Rudyco Cycling. Il corpo del ragazzo belga è stato trovato senza vita nel suo letto, è morto nel sonno ma al momento non si conoscono le cause del decesso. La formazione per cui militava ne ha annunciato la scomparsa, un altro giovane ciclista belga ci lascia: l’anno scorso Michael ...

Niki Lauda morto a 70 anni - la carriera da leggenda : dall’incidente di Nuerburgring ai titoli mondiali : È morto in una clinica svizzera a 70 anni, e rimarrà uno dei simboli della Formula 1. Quella di Niki Lauda è stata una carriera da leggenda, fatta di grandi vittorie e marcata dalla tragedia di Nuerburgring in Germania, dove è riuscito a salvarsi da uno spaventoso incidente in pista. Ecco le tappe principali: Niki Lauda e l’inferno del Nurburgring, le immagini dell’incidente del 1976 che ha segnato la vita del ...

NANNI BALESTRINI È morto : AVEVA 83 ANNI/ Addio al papà della Neoavanguardia : NANNI BALESTRINI è MORTO: scrittore e poeta, tra gli 'artisti totali' del Novecento italiano, AVEVA 83 ANNI. L'annuncio della sua casa editrice.