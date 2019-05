Torino | aggredisce e rapina una donna incinta | preso l' aggressore

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Nicola De Angelis È finito in manette un 70enne diche ha aggredito unaper poterle sottrarre l'ombrello, mentre laha dichiarato che ha temuto per l'incolumità del proprio bambino È finito in manette un 70enne celibe italiano il quale ha aggredito unamentre si trovava a camminare in via Luini a. L'anziano si è avvicinato allae ha cercato di sottrarle l'ombrello nel quartiere Vallette. Alle reazioni di lei ha quindi risposto con una serie di colpi alla testa e all'addome. Proprio questi ultimi colpi sferrati sulla pancia hanno fatto preoccupare la giovane madre che ha manifestato tutta la sua preoccupazione per le condizioni di salute del feto. Una pattuglia dei carabinieri si trovava lì per controllare la zona e si è messa immediatamente alla ricerca dell'uomo, bloccato poco dopo. Gli uomini dell'Arma lo hanno quindi ...

