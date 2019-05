liberoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Venezia, 16 mag. (AdnKronos) - Dalhanno risposto in 2.110 all’Avviso pubblico di conferimento incarichi comeoperativi nei Centri per l’Impiego deldove ia disposizione sono, in totale, 142. In effetti molto meno del massimo degli ammissibili alle selezioni: 20 per og

TV7Benevento : RdC: Cisl, per navigator in Veneto 2110 domande per 142 posti di lavoro (2)... - TV7Benevento : RdC: Cisl, per navigator in Veneto 2110 domande per 142 posti di lavoro... - GFania : Convegno POVERTA A NORDEST della Cisl Friuli V.G. Il Banco Alimentare assiste 52.000 persone in regione. Il RdC non… -