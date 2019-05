L' attore Sean Bean legge una poesia nell' ultimo trailer di A Plague Tale | Innocence

eurogamer

(Di giovedì 16 maggio 2019) Aè stato pubblicato due giorni fa ed Asobo Studio per l'occasione ha pubblicato un particolare filmato con protagonista.Come riporta DualShockers, l', famoso per aver interpretato una serie di ruoli importanti tra cui Ned Stark ne "Il Trono di Spade", nel videounadi William Blake intitolata "The Little Boy Lost". I temi di quellacoincidono abbastanza con la storia di A, un gioco che racconta la vita di due fratelli che cercano di sopravvivere alla peste, ai topi mortali e all'Inquisizione soli al mondo.La lettura di questada parte die l'atmosfera cupa del filmato rendono la visione e l'ascolto veramente toccante. Potete dare uno sguardo al video di seguito.Leggi altro...

