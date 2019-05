huffingtonpost

(Di martedì 14 maggio 2019) È polemica sulla visita di alcuni liceali delalla sede delle loggene del Grande Oriente d’Italia domani. L’iniziativa porterà gli studenti della 4°R delno nel Tempio delle loggechene alla conferenza su “cos’è la massoneria?”. Come riporta Repubblica, i genitori chiedono l’annullamento della visita, gli studenti vogliono capirci di più, e il Movimento 5 Stelle la considera una iniziativa “inopportuna”.Il dirigente scolastico dell’istituto di via Giulia Giuseppe Baldassarre difende la partecipazione dei suoi studenti: “Io sarà presente a garanzia dell’iniziativa, se dovessi vedere o sentire cose che non mi piacciono inviterò gli studenti a uscire dalla sala”, riporta il quotidianono. I genitori la pensano ...

ivanscalfarotto : Alla #GiornatadellaMemoria a #Montecitorio il bellissimo discorso di Francesca Moneta, una studentessa del Liceo Vi… - HuffPostItalia : Al Liceo Virgilio di Roma salgono in cattedra i massoni - _DAGOSPIA_ : A SCUOLA DI MASSONERIA - UN PROFESSORE DEL VIRGILIO ORGANIZZA UNA CONFERENZA A CASA NATHAN -