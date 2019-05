Un piccione attiva l’autovelox dopo aver infranto il limite di velocità e diventa famoso

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) La città tedesca di Bocholt, al confine con l’Olanda, èta inaspettatamente famosa grazie ad un. Il volatile ha superato ildiin una strada residenziale della città della Renania Settentrionale-Vestfalia, volando a 45km/h rispetto aldi 30km/h. Ladelha, infatti, azionato la camera automatica di un autovelox e la storia virale è servita. Persuperato ildidi 15km/h, la multa sarebbe di 25 euro, ma le autorità non sono proprio sicure che ilpagherà per la sua infrazione. Nonostante i 3km/h di tolleranza, ilha comunque superato ildi 12km/h e sembrava andare in direzione opposta al senso di marcia, quindi in “rotta di collisione con veicoli e pedoni”, affermano le autorità della città.essere stata portata alla luce dai media tedeschi, la storia di questoregistrato ...