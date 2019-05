Il Tribunale Federale ha retrocesso il Palermo in Serie C

ilpost

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il club è stato punito per illecito amministrativo con l'ultimo posto in classifica, ma rimane tutto bloccato in attesa dei ricorsi

