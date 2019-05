Cmc | Comitato imprese | nuovi contratti per consentire prosecuzione cantieri 2

Cmc : Comitato imprese - nuovi contratti per consentire prosecuzione cantieri : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Dopo due anni di sofferenze e di attesa, sembra profilarsi una soluzione per le oltre cento imprese siciliane creditrici del gruppo Cmc di Ravenna. In questi giorni il contraente generale, con il controllo diretto dell’Anas, sta stipulando con gli affidatari nuovi con