Three Imaginary Boys | l’album di debutto dei Cure fa 40 anni

(Di sabato 11 maggio 2019) Il disco dideifu apprezzato dalla critica, ma odiato dal loro frontman. Un Robert Smith alle prime armi che, a quanto pare, perse del tutto il controllo su quello che sarebbe stato il primo biglietto da visita della band. “Èdeiche mi piace di meno”, ha detto a Rolling Stone nel 2004, “Ovviamente sono le mie canzoni ed ero io che cantavo, ma non avevo voce in capitolo su nessun altro aspetto: la produzione, la scelta dei pezzi, l'ordine di esecuzione, la copertina. Parry (Chris Parry, il produttore, n.d.r.) fece tutto senza la mia approvazione. E nonostante fossi giovane, ero comunque molto incazzato.” Photo ofand Robert SMITHAll'epoca Roberth Smith era da poco maggiorenneGabor ScottSmith stava per compiere 20all’epoca e, a dire il vero, aveva composto la maggior parte dei brani quando ancora non era maggiorenne. “Ho scritto 10:15 Saturday Night ...

