Sono Noemi | che ci faccio qui? La bimba ferita a Napoli migliora

Noemi ferita in un agguato a Napoli - arrestato presunto killer e complice. Sono due fratelli : Per il ferimento di Noemi è stato arrestato il presunto responsabile dell'agguato di venerdì scorso a Napoli, agguato avvenuto in pieno giorno e in pieno centro, in Piazza Nazionale. Napoli: 'lievemente migliorate' le condizioni di Noemi I medici hanno parlato di "un lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria" Nel tentato omicidio, di cui erano state ...

Bimba ferita a Napoli - le maestre dell'asilo : «Sono barbari - salvate la nostra Noemi» : «Sono barbari. Siamo scioccati, oltre che affranti per l'accaduto. Ora non ci resta che pregare e sperare che Noemi torni presto a sorridere e giocare come tutti i suoi coetanei»....

Noemi lotta tra la vita e la morte : gli ultimi bollettini Sono ottimistici : La camorra esiste e spara in strada, anche in pieno giorno, incurante di poter arrecare danni fisici e psicologici a persone che con quel mondo condividono soltanto la stessa città: Napoli. La piccola Noemi, ferita gravemente venerdì pomeriggio a Piazza Nazionale, lotta attualmente con tutte le sue forze in un letto dell'Ospedale Santobono di Napoli: a farle visita in serata, anche il vice premier, Matteo Salvini. L'ultimo bollettino medico I ...