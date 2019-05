La colazione? Se la salti spesso rischi di più

vanityfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) È super sazianteHa meno zuccheriContrasta gli attacchi di fameÈ ideale per chi fa sportVa bene anche se sei a dietaFareè fondamentale per la salute. Un nuovo studio, appena pubblica sul Journal of the American College of Cardiology, spiega infatti che saltare il primo e più importante pasto della giornata significa aumentare ilo di morti premature per cause cardiovascolari, in particolare legate a ictus. L’indagine, firmata da un team dell’università statunitense dell’Iowa capitanato dal docente di epidemiologia al College of Public Health dell’ateneo Wei Bao, ha scoperto che fra coloro che non hanno mai fattoilo di mortalità da cause cardiovascolari era più elevato dell’87% rispetto ai volontari che invece consumano regolarmente la prima. Il tutto tenendo in considerazione, e dunque ponderando, elementi come età, sesso, etnia, stato ...