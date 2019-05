discoradioIT : #Roma, altro colpo al clan dei #Casamonica: i #carabinieri hanno arrestato 22 persone - TelevideoRai101 : Roma, colpo ai Casamonica: 22 arresti - allnews24eu : Roma, altro duro colpo al clan Casamonica: 22 arresti - AllNews24 - Casamonica. In Roma, Trapani, Foggia, Voghera… -

Altro durodei Carabinieri contro i. E' di 22(21 in carcere e uno ai domiciliari) il bilancio della nuova operazione. Accertata l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti principalmente nella zona di Via del Quadraro e Porta Furba a, per un giro di affari di oltre 100mila euro al mese L'organizzazione, oltre ai capi riconducibili ai, era costituita da altri individui, tutti italiani, cui il clan aveva affidato ruoli e compiti ben precisi.Salvini:"Un altro successo"(Di giovedì 9 maggio 2019)