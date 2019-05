WTA Madrid – Simona Halep asfalta Kuzmova | doppio bagel e accesso ai quarti

Tennis - WTA Madrid 2019 : soffre Naomi Osaka - fuori Karolina Pliskova - si ritira Angelique Kerber : Due teste di serie sono uscite di scena nella seconda giornata dedicata al secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. La ceca numero 5 del tabellone Karolina Pliskova, che già aveva sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ha ceduto col punteggio di 7-5 2-6 6-4 all’altra ucraina proveniente dalle qualificazioni Kateryna Kozlova, che ora incontrerà negli ottavi di finale la svizzera Belinda Bencic. Esce di scena, non sul campo ma per ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : soffre Naomi Osaka - fuori Karolina Pliskova - si ritira Angelique Kerber : Due teste di serie sono uscite di scena nella seconda giornata dedicata al secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. La ceca numero 5 del tabellone Karolina Pliskova, che già aveva sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ha ceduto col punteggio di 7-5 2-6 6-4 all’altra ucraina proveniente dalle qualificazioni Kateryna Kozlova, che ora incontrerà negli ottavi di finale la svizzera Belinda Bencic. Esce di scena, non sul campo ma per ...

WTA Madrid – Disastro Pliskova - la ceca si ferma al secondo turno : Kozlova trionfa in tre set : Karolina Pliskova si ferma al secondo turno del torneo WTA di Madrid: la ceca al tappeto in tre set Dopo un esordio faticoso, al termine del quale Karolina Pliskova era riuscita a staccare il pass per il secondo turno del torneo WTA di Madrid, la tennista ceca è stata costretta a fermarsi ai 16esimi di finale. La numero 5 del ranking Mondiale femminile non è riuscita nella rimonta e ha ceduto al secondo turno del torneo WTA in corso sui ...

WTA Madrid – Kerber non ce la fa : la tedesca annuncia il ritiro - i motivi : Angelique Kerber non ce la fa: un infortunio costringe la tedesca a ritirarsi dal torneo WTA di Madrid Dopo un buon esordio, che ha visto Angelique Kerber battere Tsurenko, la tennista tedesca è stata costretta ad un amarissimo annuncio oggi al torneo WTA di Madrid a poche ore dal secondo turno contro Martic, Angelique Kerber ha infatti annunciato il suo ritiro. Un infortunio alla caviglia costringe la tedesca numero 4 al mondo a fermarsi. ...

WTA Madrid - Osaka al terzo turno col brivido : vittoria al 3° set contro Sorribes Tormo : Naomi Osaka approda al terzo turno del torneo di Madrid sconfiggendo la Sorribes Tormo, wild card spagnola La wild card del torneo di Madrid, la spagnola Sorribes Tormo, ha messo paura alla testa di serie numero 1, la giapponese Naomi Osaka. Quest’ultima è riuscita sì a conquistare il passaggio al terzo turno dove affronterà la Sasnovich, ma vincendo solo al terzo e decisivo set. 7-6 Osaka, 6-3 Sorribes Tormo, prima del calo decisivo ...

WTA Madrid – Halep soffre al secondo turno - ma accede agli ottavi : Konta dura solo un set : Simona Halep accede ai sedicesimi di finale del WTA di Madrid: la tennista romena supera Johanna Konta in due set Dopo l’agevole esordio contro Margarita Gasparyan, Simona Halep soffre maggiormente al secondo turno contro Johanna Konta (numero 41 WTA). La tennista romena, numero 3 al mondo, vince 7-5 un complicato primo set della durata di oltre un’ora di gioco. Più semplice il secondo periodo di gioco nel quale Halep domina l’avversaria, ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : avanzano tutte le big : Si sono disputate oggi le prime otto partite del secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. Era molto interessante il match tra la statunitense Sloane Stephens, numero 8 del tabellone, e la bielorussa Victoria Azarenka: ha vinto la prima col punteggio di 6-4 2-6 6-2 in poco più di due ore, la finalista del Roland Garros del 2018 e vincitrice degli US Open del 2017 affronterà ora la vincitrice del match tra la cinese Saisai Zheng e la ...

WTA Madrid – Kvitova supera l’ostacolo Mladenovic : decisivo il tie-break del secondo set : Petra Kvitova supera Kristina Mladenovic nei sedicesimi di finale del WTA di Madrid: la tennista ceca batte Kristina Mladenovic in due set Petra Kvitova trionfa nei sedicesimi di finale del WTA di Madrid. La tennista ceca, numero 2 del mondo, supera l’ostacolo formato da Kristina Mladenovic (numero 63 WTA). Kvitova si è imposta in quasi due ore di gioco, distribuite su due set, conclusi con il punteggio di 3-6 / 6-7 (5-7). Agli ottavi di ...

WTA Madrid – Sloane Stephens batte Vika Azarenka al terzo set e accede agli ottavi : Sloane Stephens accede agli ottavi di finale del WTA di Madrid: la tennista americana supera Vika Azarenka al terzo set Servono 2 ore e 7 minuti di match a Sloane Stephens per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del WTA di Madrid. La tennista americana, attualmente numero 8 del ranking mondiale femminile, ha sconfitto Vika Azarenka (numero 52 WTA) in 3 set, terminati con il punteggio di 6-4 / 2-6 / 6-2. agli ottavi di finale ...

WTA Madrid - la Bertens è un rullo compressore : niente da fare per Ostapenko : WTA Madrid, Kiki Bertens supera il secondo turno del torneo spagnolo ed affronterà Sevastova dopodomani WTA Madrid, Kiki Bertens approda al terzo turno del torneo sulla terra spagnola, dopo aver superato in due set il temibile scoglio rappresentato dalla Ostapenko. Un 6-4 6-3 convincente da parte dell’olandese testa di serie numero 7 del torneo, la quale adesso si troverà di fronte la Sevastova. Quest’ultima stamane ha superato ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Osaka e Halep. Eliminate Svitolina e Muguruza : Si sono completati i match del primo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. Oggi c’era l’esordio della numero uno del mondo, la giapponese Naomi Osaka, che ha sconfitto in due set la slovacca Dominika Cibulkova. Buona la prima anche per Simona Halep, numero due del ranking mondiale, che si è imposta nettamente sulla russa Margarita Gasparyan sempre in due set. Tante le teste di serie uscite e tra queste spicca sicuramente ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Osaka e Halep. Eliminate Svitolina e Muguruza : Si sono completati i match del primo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. Oggi c’era l’esordio della numero uno del mondo, la giapponese Naomi Osaka, che ha sconfitto in due set la slovacca Dominika Cibulkova. Buona la prima anche per Simona Halep, numero due del ranking mondiale, che si è imposta nettamente sulla russa Margarita Gasparyan sempre in due set. Tante le teste di serie uscite e tra queste spicca sicuramente ...

WTA Madrid – Caroline Wozniacki si ritira per infortunio : prosegue il momento sfortunato della tennista danese : Caroline Wozniacki costretta a ritirarsi dal WTA di Madrid per un infortunio alla schiena: dopo appena 3 game, Alizè Cornet si ritrova ai sedicesimi Il momento negativo di Caroline Wozniacki non sembra voler terminare. La tennista danese, assente nelle scorse settimane a causa della consueta artrite reumatoide che la tormenta, si era presentata ai blocchi di partenza nel WTA di Madrid. Il suo cammino all’interno del main draw del ...

WTA Madrid – Solita - solida - Kerber : la tedesca batte Tsurenko all’esordio : Angelique Kerber trionfa in due set nell’sordio del WTA di Madrid: la tennista tedesca batte Lesia Tsurenko e accede ai sedicesimi di finale del torneo spagnolo Vittoria agevole all’esordio nel WTA di Madrid per Angelique Kerber. La tennista tedesca, numero 4 del ranking mondiale femminile, si è imposta in 1 ora e 14 minuti sull’ucraina Lesia Tsurenko (numero 26 WTA). Kerber ha dominato la gara dall’inizio alla fine, portandosi a casa i ...