Grazie a Microsoft avrete l' opportunità di portarvi a casa una fiammante Xbox One targata

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Qualche giorno faha condiviso due teaser che uniscono l'universoa quello della famosa serie TV Il Trono di Spade, per chi non lo sapesse, parliamo di brevi video che mostrano un glifo legato al personaggio de Il Re della Notte (Night King) e l'emblema dellaTargaryen. Come riporta Fansided,ha confermato oggi l'esistenza di alcune versioni diOne personalizzate a tema Il Trono di Spade. Quella dedicata allata Targaryen presenta delle scaglie di drago e naturalmente il sigillo dellata mentre quella dedicata al Re della Notte replica la sua iconica armatura. E non finisce qui, perchéla possibilità di portarvene auna, partecipando ad un giveaway. Di seguito vi riportiamo il comunicato diffuso da:"Da oggi fino al 22 maggio, i fan di tutto il mondo potranno provare a vincere una specialeOne dedicata allata ...

