David | morto per un vetro rotto? La famiglia non ci sta | Ipotesi

Cooperante morto a Capo Verde - l’appello della famiglia di David : “Diteci cosa è successo” : Ancora ignote le cause della morte di David Solazzo, il Cooperante fiorentino di 31 anni trovato cadavere nella sua casa a Capo Verde . Dopo l'appello della famiglia , affinché sia fatta luce sulla verità relativa al decesso del ragazzo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede assicura: "Il Governo si sta muovendo e si impegnerà". La sua fidanzata Marija Tosic che in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino ha detto: "Vogliamo sapere ...

COOPERANTE ITALIANO MORTO A CAPO VERDE/ David Solazzo - mistero 'come' Astori? : 31enne COOPERANTE ITALIANO è MORTO a CAPO VERDE in circostanze misteriose: la fine di David Solazzo 'simile' a quella di Astori?

David Solazzo - cooperante italiano - morto a Capo Verde : Aveva 31 anni David Solazzo , l'agronomo fiorentino trovato morto stamani nella sua casa sull'isola di Fogo, a Capo Verde . Lo conferma il console italiano a Praia, Luigi Zirpoli. "Al momento non posso dirvi più di quanto già sapete - spiega il console -. Ieri sera era stato a cena con degli amici e stamani è stato trovato morto in casa dove, credo, vivesse da solo". "Le autorità stanno indagando - prosegue Zirpoli - e ...

Firenze. David Solazzo morto in un incidente a Fogo : David Solazzo , 31 anni di Firenze, è morto a Capo Verde. Il ragazzo si trovava all’estero per coordinare un progetto

Giallo a Capo Verde - cooperante italiano trovato morto : David Solazzo aveva 30 anni : David Solazzo, 30enne fiorentino, è morto a Capo Verde, dove si trovava in qualità di cooperante per la Ong di Firenze Cospe. Ignote le cause del decesso, anche se l'organizzazione in una nota ha parlato di "un incidente sul quale "le autorità locali stanno ancora indagando". Sarebbe dovuto tornare in Italia tra pochi giorni.Continua a leggere