Sul treno senza biglietto e in possesso di droga

Bibbiano. Dorme accanto ai binari - il treno lo travolge : 38enne muore Sul colpo : Poco dopo le 6.00 di questa mattina, lungo la tratta ferroviaria posta tra la stazione di Bibbiano e quella di Corniano, un 38enne marocchino in Italia senza fissa dimora è deceduto colpito da un convoglio ferroviario in transito. Un 38enne di origini marocchine senza fissa dimora è deceduto questa mattina, travolto da un treno, a Bibbiano, sulla tratta ferroviaria fra la stazione di Bibbiano e quella di Corniano all’altezza di via Suor ...

In Giappone ora si può viaggiare Sul treno di Topolino : ... il treno di Hello Kitty è il più veloce del mondo In Giappone, il treno che regala un viaggio da favola in mezzo alla neve Il mondo Disney nasconde segreti che non ti aspetti Ecco cosa ci ...

Macchinisti ubriachi Sul Frecciarossa : la polizia blocca il treno dopo il test dell'etilometro : I Macchinisti erano ubriachi e il treno è stato soppresso. Lo rende noto la Polfer, raccontando che il Frecciarossa 9604 che doveva partire alle 5.17 da Brescia per Napoli è stato "soppresso in ...

Due stranieri Sul treno con i cani feroci - terrore tra i passeggeri : poliziotti aggrediti al loro arrivo : Brutti incontri sul treno, lungo la tratta abruzzese. Due stranieri, i quali viaggiavano su un Intercity proveniente da Lecce e diretto a Milano con due grossi cani al seguito, privi di museruola. ...

Sul treno con due cani feroci : passeggeri terrorizzati. Arrivano i poliziotti ma vengono aggrediti : all'ospedale : Brutti incontri sul treno, lungo la tratta abruzzese. Due stranieri, i quali viaggiavano su un Intercity proveniente da Lecce e diretto a Milano con due grossi cani al seguito, privi di museruola. ...

Frana in Valtellina : centinaia bloccati Sul treno : Per la caduta di massi chiusa anche la Superstrada 36 Milano-Lecco-Sondrio in entrambi i sensi. Fermo un convoglio partito dalla stazione Centrale di Milano

Uccide un piccione - sale Sul treno con l'animale morto. Poi aggredisce gli agenti : Era salito sul treno con un piccione morto in mano, disturbando gli altri passeggeri. Quando è intervenuta la polizia tentando di riportalo alla calma l'uomo ha dato in escandescenze. Questo è quanto ...

Quando i bovini fanno muuu... Sulla tratta ferroviaria Siracusa Modica. Animali investiti dal treno : Due investimenti di bovini da parte di treni locali sui binari hanno indotto la polizia ferroviaria ad indagare, per risalire ai proprietari delle mandrie che avevano causato grave pericolo al ...

Treno investe un gregge di pecore - ritardi Sulla linea alta velocità Firenze-Roma : ritardi tra i 30 e i 60 minuti lungo la linea ferroviaria ad alta velocità tra Firenze e Roma a causa dell'investimento di un gregge di pecore da parte di un Treno.Continua a leggere

Erba - sale Sul treno per un selfie In ospedale - ma non è grave : Un ragazzo ha pensato di farsi un selfie notturno, venerdì notte, su un treno fermo alla stazione di Erba. Una volta sul tetto ha perso l'equilibrio e stava per attaccarsi al filo dell'alta tensione, ...

Milano - muore a 23 anni sotto il treno regionale : choc Sulla linea dei pendolari Saronno-Lodi : Treni bloccati fra Saronno e Lodi in Lombardia. Un italiano di 23 anni è stato travolto e ucciso da un treno regionale sulla tratta Saronno-Lodi all'altezza di Melegnano (Milano)....

Milano - muore a 23 anni sotto il treno regionale : choc Sulla linea dei pendolari : Treni bloccati fra Saronno e Lodi in Lombardia. Un italiano di 23 anni è stato travolto e ucciso da un treno regionale sulla tratta Saronno-Lodi all'altezza di Melegnano (Milano)....

Le Iene - la rarissima sindrome che ha colpito Erica : "Di cosa puzzo. E quando salgo Sul treno..." : Il dramma di Erica, raccontato a Le Iene di Italia 1. La ragazza, fin da piccola, soffre di una rarissima malattia, chiamata sindrome da puzza di pesce (lei il quindicesimo caso in Italia). Le persone affette da questo problema, in certe circostanze, emanano un cattivo odore: non esiste una cura pre

Inter - Icardi sorride Sul treno. La curva lo inSulta : "Figlio di p..." : Mauro Icardi è tornato: sono passati 49 giorni da quel comunicato dell'Inter, su Twitter, che affermava come la fascia di capitano non fosse più di proprietà del bomber di Rosario. In queste sette settimane è successo di tutto ma finalmente è stato messo un punto a questa assurda vicenda da parte di tutti i protagonisti. Spalletti l'ha prima attaccato e poi elogiato, lui è tornato ad allenarsi durante la pausa della nazionali dopo aver paventato ...