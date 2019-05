La Bertolini contro il maschilismo del calcio | «Chiamatemi “miss” | non “mister”»

ilnapolista

(Di sabato 4 maggio 2019) «Saranno le donne a salvare ilLo slogan di Milenac.t. della Nazionale azzurra, al forum Ansa, dove ha chiesto ironicamente di essere chiamata “miss” e non “mister”, proprio per sottolineare l’eccessivoche permea il mondo delUn cambio di rotta è evidente anche per lei, stando anche ai numeri che ildeclinato in rosa sta ottenendo in Italia, ma il confronto con l’Europa è ancora lontano«Siamo ancora lontani dalle realtà degli altri grandi Paesi europei ma il messaggio che sta passando è positivo».La Nazionale allenata dalladebutterà al Mondiale in Francia il 9 giugnol’Australia e promette di portare in campo non solo l’agonismo e la combattività, ma anche valori e caratteristiche che sono proprie delle donne«Ilpraticato dalle donne è bello per i suoi ...

