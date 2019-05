Messi segna a tutti | o quasi | ci sono nove superstiti della Pulce

ilgiornale

(Di giovedì 2 maggio 2019) Marco Gentile Lionelnella sua proficua carriera, a livello di retite, non hai mai realizzato un gol a Inter, Udinese, Benfica, Rubin Kazan ed altre quattro squadreLionel, con la doppietta di ieri al Liverpool, hato la bellezza di 600 reti in carriera con il Barcellona in 683 presenze complessive. Il fuoriclasse argentino vive il continuo dualismo con il collega-rivale Cristiano Ronaldo che qualche giorno prima in campionato contro l'Inter avevato anche lui il suo gol numero 600 in carriera ma in 801 partite, ma con quattro club differenti: Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Il Liverpool era una delle "bestie nere" di Lionel e ieri sera anche i Redsstati perforati e per ben due volte dallaargentina.Da dieci,diventatedunque le squadre alle qualinon è mai riuscito are un gol in ...

