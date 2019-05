Ghali | quattro appuntamenti in Europa | ecco dove e quando

L’estate ‘live’ di Ghali - i quattro imperdibili appuntamenti ai quali non mancare : Dopo il Primo Maggio quattro incredibili appuntamenti in Europa per Ghali: Wireless Festival, Lollapalooza Paris, POW WOW Festival e Tomorrowland Dopo l’uscita di I Love you il brano che in poche settimane ha raggiunto oltre 7 milioni di stream, Ghali per la sua prima apparizione live, rinnova il suo impegno e sceglie il palcoscenico del concerto dei lavoratori del Primo Maggio a Roma. L’artista milanese, da sempre attento alle tematiche ...