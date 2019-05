TelevideoRai101 : Furlan: bisogna cambiare rotta - CislDonneMi : #25aprile @FurlanAnnamaria a Milano insieme ad ANPI Provinciale di Milano diciamo NO al clima di odio, razzismo e x… - meira_marianna : @Fanny_Furlan @lauraboldrini Eccerto. 6 milioni di ebrei morti uccisi nella II guerra mondiale. E più di 6 milioni… -

"Le ragioni che ci hanno portato in piazza il 9 febbraio sono ancor lì.Eravamo preoccupati per le sorti" dell'Italia e "oggi lo siamo anche di più, perché se un cambiamento c'è stato non è stato di certo in meglio. Il tempo passa e la barca mantiene la stessa, la preoccupazione aumenta. Non possiamo nemmeno pensare di scendere, ma modificare la, insieme alle donne e agli uomini che lavorano". Così la leader Cisla Bologna. "Non siamo fuori dalla crisi",il governo interloquisca con noi, dice.(Di mercoledì 1 maggio 2019)