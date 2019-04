Sri Lanka,blitz esercito:bandiera Isis

davidefaraone : Mano nella mano, i cittadini del Mondo pregano per le vittime della strage in Sri Lanka. Che bella storia questa se… - vaticannews_it : La tragedia che ha scosso lo Sri Lanka è un dramma che lega volti di uomini, donne e bambini a momenti di terrore c… - Pontifex_it : Uniamoci anche oggi in preghiera con la comunità cristiana dello Sri Lanka colpita da una violenza cieca nel giorno… -

Sparatoria tra soldati dello Srie sospetti legati agli attentati di Pasqua contro le chiese nel Paese. Lo ha riferito un portavoce dell'. Il conflitto a fuoco è esploso durante undelle forze di sicurezza in una sospetta fabbrica di esplosivi,nella città di Ampara Sainthamaruthu, vicino a Batticaloa, una delle zone colpite dagli attentati. Per ora non ci sono notizie su morti o feriti. Nelsono stati trovati unadell'e un grande quantitativo di materiale, tra cui esplosivi e droni.(Di venerdì 26 aprile 2019)