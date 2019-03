Sul Po in secca | sabbia al posto dell’acqua Le immagini dal drone del grande fiume

corriere

(Di lunedì 25 marzo 2019) La crisi idrica per mancanza di pioggia: acqua bassa fino a 40 centimetri . «La navigazione è complicata»

Corriere : Sul Po in secca con il drone, sabbia al posto dell’acqua Leggi l’articolo - PaoloDS2000 : Sul Po in secca con il drone, sabbia al posto dell’acquaLeggi l’articolo - federicodececco : Sul Po in secca con il drone, sabbia al posto dell’acqua -