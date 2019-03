Acquario | Gemelli e Bilancia | splendida primavera per i segni d' aria

Oroscopo 29 marzo : ottime relazioni per Acquario - Gemelli sereno : La giornata di venerdì 29 marzo sarà alquanto divisa a metà per quanto riguarda i segni dello zodiaco: da un lato troviamo dei segni che saranno in procinto di esplodere o comunque lo faranno, come il Cancro e il Leone. La Bilancia, la Vergine e l'Acquario invece avranno di che distendersi e di godersi la giornata, soprattutto con il partner oppure semplicemente in famiglia. Dall'Ariete alla Vergine Ariete: riuscirete a parlare tranquillamente ...

Oroscopo weekend 30 e 31 marzo : gratifiche lavorative per l'Acquario - Gemelli il migliore : In questo fine settimana del 30 e 31 marzo 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Acquario. Urano in Toro e Marte, dapprima anch'esso nel segno di Terra, si sposterà domenica in Gemelli. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Venere, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno. Il Sole sarà nei gradi dell'Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni. Gemelli il migliore Ariete: ...

Oroscopo 21 marzo : Gemelli favorito - Leone sottotono - decisioni per Acquario : La giornata di giovedì 21 marzo si rivelerà importante dal punto di vista sentimentale per la Vergine, mentre la Bilancia dovrà fare i conti con alcune delusioni. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: state cercando di ritrovare voi stessi. Molti hanno hanno bisogno di capire quali sono le cose giuste da portare avanti e quali invece quelle da abbandonare. A livello lavorativo potrebbero ...

Oroscopo 22 marzo : Gemelli a Acquario in pole position : In questo venerdì 22 marzo 2019 troviamo Mercurio e Nettuno in Pesci, mentre Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Giove in Sagittario e Venere in Acquario. Marte e Urano in Toro, con Il Sole in Ariete e la Luna in Bilancia. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni. Ariete dispettoso Ariete: le difficili posizioni astrali renderanno i nativi poco concilianti con le persone che ...

Oroscopo 15 marzo : nuove idee per Cancro - Gemelli confuso - Acquario stanco : Le previsioni degli astri per venerdì 15 marzo, giorno che si prospetta stancante per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre il Cancro avrà molte nuove idee. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi ha un'attività in proprio potrebbe ricevere alcune belle soddisfazioni. L'amore sarà il protagonista, con nuovi incontri per i single e intesa top per chi ha già una relazione. Non ...

Acquario - Gemelli e Bilancia - settimana super dal 6 marzo : Per i segni d'aria si prospetta una giornata interessante. Fascino, nuovi amori e grandi scommesse sono favorite dalla luna. Probabili soddisfazioni dai figli. Previsioni dell'Acquario per il 6 marzo Acquario: vi impegniate con un certo accanimento e non vi concedete un attimo di riposo, anche per periodi relativamente lunghi. Poi, tutt'a un tratto, vi stufate e piantate tutto lì, distratti da un problema. È per questo che la carriera corre sul ...

L'oroscopo del weekend dall'1 al 3 marzo : Acquario intuitivo - Gemelli trasgressivo : L'oroscopo del weekend dall'1 al 3 marzo offre delle indicazioni astrali sulle sensazioni amorose, la fortuna e le opportunità di ciascun segno zodiacale. Come sarà questo fine settimana? Il 2 marzo la Luna entra in Acquario, risultando favorevole per Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario. Analizziamo nel dettaglio le previsioni astrali del primo fine settimana di marzo. Oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna ...

Acquario - Bilancia e Gemelli - previsioni inizio marzo : gelosia e incanto per segni d'aria : I segni d’aria sono i segni dei sognatori, dei visionari senza piedi per terra o, per usare le parole del premio Oscar e Strega Ennio Flaiano, persone con i piedi fermamente ancorati sulle nuvole. L'oroscopo degli inizi del mese di marzo rivela che per Gemelli, Bilancia e Acquario. previsioni per gli inizi di marzo: positività e ottimismo per Gemelli e Bilancia Gemelli: Urano è in Quinta Casa, comunemente definita come la Casa del Piacere. Il ...

Oroscopo 1 marzo : successi per Vergine - Acquario ribelle - Gemelli fiacco : Nella prima settimana di marzo il Capricorno sarà decisamente sereno, mentre il Cancro dovrà vedersela con alcune scelte. Scopriamo le previsioni degli astri per venerdì 1 marzo. Da Ariete a Vergine Ariete: il nuovo mese di marzo vi regalerà maggiore energia e serenità. Avrete delle ottime idee da mettere in pratica e il vostro atteggiamento insieme alle giuste intuizioni vi farà ottenere grandi risultati. Se siete single potrebbe presto nascere ...

Oroscopo sull'amore di coppia - 27 febbraio : Acquario ottimista - Gemelli esasperato : Approfondendo le previsioni astrologiche di mercoledì sulle relazioni a due, l'Oroscopo dell'amore di coppia dedicherà anche una frase d'amore a ciascun segno zodiacale, un consiglio in più per approfondire i sentimenti in modo sensazionale e profondo. Previsioni astrologiche di mercoledì dall'Ariete alla Vergine Ariete: il vostro entusiasmo scaccerà via alcune nuvole che minacciano il vostro cielo amoroso. Avrete così le idee più chiare e ...

Oroscopo 24 febbraio : Acquario fortunato - Gemelli malinconico - Vergine polemica : Questa domenica vedrà i nati sotto il segno dei Pesci parecchio nervosi, mentre per il Leone sarà una giornata negativa. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni dedicate alla giornata del 24 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: per chi lavora in proprio questo sarà un periodo pieno di dubbi. Siete indecisi se proseguire o meno perchè non avete ottenuto i risultati sperati. Il consiglio è quello di non essere troppo frettolosi o ...

Oroscopo 19 febbraio : Gemelli sottotono - novità in amore per Acquario - Cancro produttivo : Martedì 19 febbraio sarà fortunato per i nati sotto il segno de Leone, mentre la Bilancia sarà sottotono. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la forza e l'energia per affrontare le battaglie quotidiane non vi mancherà di certo. Saturno sarà dissonante sul vostro segno, motivo per cui dovrete aver a che fare con diversi intoppi. Nella giornata di martedì 19 febbraio avrete molti dubbi sulla ...

Oroscopo 10 febbraio : Gemelli in difficoltà - Bilancia altalenante - Acquario forte : L'Oroscopo del fine settimana vedrà migliorare la situazione astrologica del Leone, mentre si presenteranno per i Gemelli delle difficoltà sulle relazioni. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali per domenica 10 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: potreste vivere una bella relazione d'amore, molto coinvolgente. Se qualcuno invece rifiuta le vostre avance, non intestarditevi. Sul lavoro potreste aver finalmente trovato ...

Oroscopo 6 febbraio : novità per Gemelli - Leone affaticato - Acquario trasgressivo : L'Oroscopo del 6 febbraio prevede importanti novità per Gemelli e un netto recupero per Cancro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per mercoledì 6 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: state ritrovando l'entusiasmo perso in amore e sul lavoro state cercando di portare avanti dei progetti ambiziosi. Utilizzate molta prudenza nelle relazioni interpersonali e cercate di coltivare nuove amicizie. Attenzione alla salute ...