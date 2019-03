AirDots | Redmi presenta le sue cuffie wireless

viktec

(Di lunedì 18 marzo 2019), sub-band dell’azienda Xiaomi, ieri 18/03/2019 hato le sue, le, insieme alNote 7 Pro e7 disponibili soltanto dal mercato cinese.Lesono auricolari trueBluetooth 5.0, pesano solo 4,1 grammi e grazie al nuovo chip Raytheon 8763, possono garantire 4 ore di riproduzione musicale con una singola carica e 12 ore totali considerando la custodia. La batteria da 40 mAh si carica in 1,5 ore. La custodia invece è dotata di una batteria da 300 mAh che impiega 2 ore per effettuare un ciclo di carica completo.Non potevano mancare invece le gesture touch capacitive per controllare la riproduzione. Inoltre, con un doppio tap è possibile richiamare l’assistente vocale, il quale funziona sia con Siri per Iphone che con Google Assistant per Android.La nota più propositiva per questo accessorio è ...

