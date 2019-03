Le aquile di Francoforte continuano a volare L’Eintracht stupisce ancora

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ledi. L’EintrachtIeri sera l’Eintrachtha eliminato l’Inter in Europa League e ora avanza ai quarti di finale dove troverà il Benfica. Per i più questa notizia è stata una vera e propria sorpresa, ma chi segue la Bundesliga sa bene che in realtà non è una novità questa squadra. In campionato sta facendo molto bene e al momento è quinto, a solo tre punti dalla zona Champions League.Gli ultimi anni dell’Eintracht Queste ultime annate sono state stagioni di riscatto per il. Infatti l’ultima partecipazione in Europa dellerisale al 2014, quando furono eliminati ai sedicesimi di finale dal Porto. Da lì in poi seguirono una serie di stagioni fallimentari o mediocri. Nel 2015 arrivarono al nono posto, la stagione seguente addirittura sedicesimi, vincendo lo ...

