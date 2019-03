Salute umana in pericolo

Ambiente - studio Ciel : dalla plastica rischi per la Salute umana : Un rapporto diffuso nelle ultime ore dal Center for International Environmental Law (Ciel) evidenzia l’urgenza di adottare il principio di precauzione per proteggere l’umanità dall’inquinamento della plastica. Valutate tutte le fasi del ciclo produttivo e di vita di questo materiale, il report infatti rileva evidenti rischi per la salute umana. Nel dettaglio, il rapporto evidenzia che: le materie plastiche presentano differenti ...