Il cardinale Pell condannato a sei anni di carcere in diretta tv | In nome della

Il cardinale George Pell condannato a 6 anni. Il giudice : “Abusi umilianti su coristi 13enni” : Il cardinale australiano è il più alto funzionario della Chiesa Cattolica ad essere stato condannato per violenza sessuale sui minori: i fatti risalgono a quando era arcivescovo di Melbourne. Pell è ancora di fatto il Capo della Segreteria per l’Economia del Vaticano.Continua a leggere

Pedofilia - il cardinale Pell condannato a sei anni di carcere : Pell era stato «sospeso» da prefetto dell'Economia nel giugno 2017 e il Papa gli aveva «concesso un periodo di congedo per potersi difendere» e affrontare il processo in Australia, rinunciando all'...

Pedofilia - 6 anni al cardinale Pell : L'ex ministro dell'Economia del vaticano si dice innocente e il suo avvocato ha presentato apPello contro il verdetto di colpevolezza emesso in dicembre.

Il cardinale Pell è stato condannato a 6 anni per abusi sessuali su due ragazzi : Dopo il verdetto di colpevolezza di dicembre, è arrivata una sentenza relativamente mite per il 77enne ex ministro dell'Economia vaticano, che rischiava fino a 50 anni. Il cardinale Pell, il ...

Il cardinale Pell condannato a 6 anni. "Abusi sessuali su due 13enni" : Il 77enne ex prefetto vaticano per l'Economia, in isolamento dopo il suo arresto, si dichiara innocente e ha fatto ricorso alla Corte d'apPello che, come la Cassazione italiana, deciderà il 5 e 6 ...

Pedofilia - George Pell condannato a 6 anni. «Abusi umilianti del cardinale su coristi 13enni» : È stato giudicato colpevole da una giuria in dicembre di aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni dopo aver celebrato messa nella cattedrale e di aver aggredito sessualmente una...

Australia - il cardinale Pell condannato a 6 anni per pedofilia : Il cardinale George Pell è stato condannato a sei anni di reclusione per aver commesso abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni nel 1996. Pell, tenuto in isolamento dal momento dell'arresto, si è ...

Il cardinale australiano George Pell è stato condannato a sei anni di carcere : Mercoledì un tribunale di Melbourne ha deciso la pena per il cardinale George Pell, ex consigliere stretto di Papa Francesco condannato per abusi sessuali su due minorenni: il religioso dovrà scontare sei anni di carcere. Pell, che ha 77 anni

Il cardinale Pell condannato a sei anni : colpevole di abusi sessuali su minori - 'crimini efferati'. La sentenza nel sesto anniversario dell'... : ... per poi trasferirsi a Roma, cinque anni fa, nel 2014 dopo la nomina a capo della neonata segreteria dell'Economia. In Australia , nei giorni scorsi, ci sono state testimonianze pubbliche sul fatto ...

Il cardinale Pell condannato in Australia a sei anni per abusi : Le reazioni della gente sono state contrastanti, come sempre avvenuto lungo questo processo che ha come protagonista l'ex prefetto della Segreteria dell'Economia della Santa Sede, il primo porporato ...

Il cardinale Pell condannato a sei anni : colpevole di abusi sessuali su minori - "crimini efferati". La sentenza nel sesto anniversario dell'elezione di Francesco : L'ex "tesoriere" del Vaticano, il cardinale George Pell, è stato condannato a 6 anni di carcere, in Australia. Una sentenza tutto sommato mite, se confrontata al rischio massimo di 50 anni di prigione previsto per i 5 capi di imputazione per abusi sessuali su minori di cui è stato ritenuto colpevole. Ma si tratta di fatto, quasi di una sentenza "a vita" come ha sottolineato dal Chief Justice Peter Kidd , guardando il condannato, ...

cardinale Pell condannato a sei anni per abusi sessuali : Roma, 13 mar., askanews, - Il Cardinale George Pell è stato condannato a sei anni di reclusione per aver commesso abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni nel 1996. La notizia, trasmessa in diretta ...

Pedofilia - George Pell condannato a 6 anni. «Abusi umilianti del cardinale su coristi 13enni» : È stato giudicato colpevole da una giuria in dicembre di aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni dopo aver celebrato messa nella cattedrale e di aver aggredito sessualmente una...

Pedofilia - il cardinale Pell condannato a 6 anni. «Abusi umilianti su coristi 13enni» : È stato giudicato colpevole da una giuria in dicembre di aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni dopo aver celebrato messa nella cattedrale e di aver aggredito sessualmente una...