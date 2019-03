Titolo mondiale Espoir per Magnini

F1 - Ross Brawn : «Vettel può vincere Titolo mondiale» : ' Sicuramente Sebastian può vincere il titolo mondiale ', ha detto Brawn in vista della prima delle 21 gare del Campionato del Mondo di Formula 1. Tutte le news di F1

MotoGP - Mondiale 2019 : Maverick Vinales e la grande chance - una M1 finalmente pronta verso il Titolo : Se ci fosse una graduatoria virtuale per eleggere il pilota che è uscito nel migliore dei modi dai test pre-stagionali della MotoGP, non potremmo che annoverare Maverick Vinales nelle prime posizioni. In vetta probabilmente no, perchè alcune criticità permangono in casa Yamaha, ma lo spagnolo (che quest’anno ha anche cambiato numero sulla carena, passando dal 25 al 12) ha dimostrato di sentirsi a proprio agio con la nuova M1, che lo ha ...

Bob - la coppia tedesca Friedrich-Margis si prende il Titolo mondiale a Whistler : deludono gli azzurri : Friederich-Margis si laureano campioni del mondo nel Due a Whistler, chiudono al ventiseiesimo posto Baumgartner e Verginer Francesco Friderich e Thorsten Margis sono i nuovi campioni del mondo di bob a 2, nella gara di Whistler con il tempo di 3’24″54, e hanno preceduto i canadesi Justin Kripps e Cameron Stones, staccati di 59 centesimi. Bronzo per l’altro equipaggio tedesco, composto da Nico Walther e Paul Krenz, a 89 ...

Mondiale Motocross - riparte la caccia di Tony Cairoli al 10° Titolo : Al via in Argentina la lunghissima stagione del Motocross Mondiale. La prima delle 19 prove si corre in Patagonia a Neuquen con Antonio Cairoli , ancora una volta, TRA i favoriti nella corsa al titolo.

Mondiale MXGP al via - Cairoli alla conquista del decimo Titolo : “io come Cristiano Ronaldo” : Antonio Cairoli alla conquista del decimo titolo Mondiale MXGP, il pilota messinese parla alla vigilia del primo Gran Premio di stagione Dall’alto dei 9 titoli mondiali conquistati (proprio come l’amico Valentino Rossi) e con in testa il decimo da ottenere quest’anno, Antonio Cairoli si appresta ad esordire nel campionato Mondiale MXGP 2019 domani in Argentina. alla viglia del primo Gran Premio di stagione, in programma ...

Inseguimento d'oro - Filippo Ganna conquista il terzo Titolo mondiale : Filippo Ganna è campione del mondo. In Polonia il verbanese, 23 anni, ha conquistato il terzo titolo iridato in quattro anni nell'Inseguimento individuale. Ha dominato la finale sfiorando il record mondiale, 4'07''922, battendo ...

Mondiali di ciclismo su pista – Ganna stratosferico - Filippo nella storia : 3° Titolo mondiale per l’azzurro - anche Plebani sul podio : Filippo Ganna nella storia: l’azzurro campione del mondo per la terza volta, splendido oro ai Mondiali di ciclismo su pista in Polonia Un Filippo Ganna stratosferico, questa sera ai Mondiali di ciclismo su pista in corso in Polonia: il corridore azzurro ha conquistato una spettacolare medaglia d’oro nella finale dell’inseguimento contro il tedesco Weinstein. Una finale senza storia, con Filippo Ganna che si è subito ...

Presentata la nuova Ferrari. Obiettivo riportare il Titolo mondiale a Maranello : Svelata la SF90, come gli anni della scuderia. La rossa competitiva con Sebastian Vettel per puntare a vincere il titolo piloti che manca dal 2007

F1 - Wolff non dà nulla per scontato : “non siamo favoriti per il Titolo - ogni team ha la chance di vincere il Mondiale” : Il team principal della Mercedes ha parlato al sito ufficiale della scuderia, sottolineando come tutte le scuderie potranno ambire al titolo con il cambio di regolamento La nuova Mercedes è stata finalmente svelata, mostrandosi al mondo intero dopo aver compiuto un primo shakedown sulla pista di Silverstone con Valtteri Bottas. Il finlandese ha percorso 2.98 km al volante della nuova Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power + (questo il nome completo ...

Mondiali Slittino – Pigneter e Clara da sballo a Latzfons : quarto Titolo mondiale nel doppio : Patrick Pigneter e Florian Clara vincono il quarto titolo mondiale nel doppio. Bronzo per i fratelli Lambacher Un trionfo da sballo. Patrick Pigneter e Florian Clara conquistano il loro quarto titolo iridato sulla pista di casa, a Latzfons, dominando nettamente la gara di doppio ai Mondiali di Slittino naturale. I due azzurri avevano già il miglior tempo nella prima manche con 56 centesimi di vantaggio sui connazionali Patrick e Matthias ...

Muay Thai - a Ring War 2019 in palio il Titolo mondiale WMBF : Roma, 1 feb., askanews, - Sarà la notte dei campioni. Sarà la sfida delle sfide. Sabato 23 febbraio torna Ring WAR, l'evento che anche quest'anno renderà Sesto San Giovanni per un giorno capitale ...

MotoGp – Jorge Lorenzo tra consapevolezze e paragoni : “Honda? Hanno portato ciò che volevo” - e sul Titolo Mondiale… : Jorge Lorenzo non si monta la testa: prime sensazioni positive con la Honda, ma il maiorchino è consapevole di dover lavorare molto E’ tutto pronto per la nuova avventura di Jorge Lorenzo: dopo due anni di gioie e dolori con la Ducati, il maiorchino ha deciso di iniziare un nuovo capitolo, diventando un pilota Honda e, dunque, condividendo i box con Marc Marquez. La stagione 2019 di MotoGp sarà sicuramente appassionante e Lorenzo ...

Mondiale freccette 2019 : il trionfo di Michael Van Gerwen - piegato 7-3 Michael Smith. Terzo Titolo per l’olandese : Risuona con insistenza un pezzo che a noi italiani ricorda un altro Mondiale con una sfera e un rettangolo verde tedesco. Stavolta però “Seven Nation Army” dei “The White Stripes” è la colonna sonora del trionfo dell’olandese Michael Van Gerwen nella rassegna iridata riserva ai darts. L’Alexandra Palace di Londra si è esaltata, a ritmo di 180 o tripli 20 consecutivi, assistendo ad un atto conclusivo che ha ...

