La protesi del ginocchio in 3D di Humanitas è personalizzata

(Di martedì 12 marzo 2019) (foto: Getty Images) La tecnologia approda in sala operatoria e può cambiare volto anche a una procedura ortopedica comune ma sfidante come l’artroplastica del, la ricostruzione attraverso unatotale dell’ articolazione. All’di Rozzano, infatti, come annuncia oggi lo stesso ospedale e centro di ricerca ad alta specializzazione, è stata eseguita un’artroplastica grazie a unatotale, stampata in 3D. Anche l’impianto dell’apparecchio è avvenuto attraverso l’ausilio di tecnologie e di un pc. Una storia di medicina innovativa che ha visto una sinergia tra i chirurghi del Centro per la ricostruzione articolare die la startup Rejoint, specializzata in nuove tecnologie e approcci chirurgici nell’artroplastica totale del. La tecnologia YourKnee combina elementi di stampa ...

