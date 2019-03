Cyberpunk 2077 più vicino di quanto pensiamo? L' atteso gioco potrebbe arrivare quest' anno

Cyberpunk 2077 punta l’E3 2019 - ancora tanto lavoro da fare prima dell’uscita : La curiosità in merito a Cyberpunk 2077 è indubbiamente elevata e cresce ad ogni giorno che passa. Il merito va dato chiaramente alle numerose indiscrezioni che hanno movimentato la rete nel corso dell'ultimo anno, certo, ma è innegabile che il fascino esercitato da CD Project RED sulla community dei videogiocatori abbia un peso piuttosto elevato nell'economia della campagna promozionale del gioco. L'ottimo lavoro svolto su The Witcher 3 ...

Un nuovo filmato su Cyberpunk 2077 tratta lo sviluppo del gioco e molto altro : CD Projekt RED e Sony Interactive Entertainment hanno condiviso un nuovo interessante filmato nel quale viene trattato lo sviluppo di Cyberpunk 2077. Come riporta Twinfinite, nel video possiamo vedere il CEO Marcin Iwiński, ma anche altri sviluppatori quali il Level Designer Miles Tost e la community Lead Marcin Momot, mentre ci narrano dello sviluppo del gioco.Possiamo dunque capire per quale motivo ci vuole così tanto per vedere Cyberpunk ...

Uscita Cyberpunk 2077 imminente? Il publisher accelera le procedure di marketing : Che la curiosità attorno a Cyberpunk 2077 sia tanta non è di certo un mistero. Il merito va sì alle belle cose fatte vedere nel corso degli ultimi tempi da parte degli addetti ai lavori, ma senza dubbio il nome degli stessi (CD Project RED) ha incrementato in maniera esponenziale le aspettative da parte dei fan, memori dello spettacolare lavoro svolto su The Witcher 3. Di tempo dal suo primo annuncio e dal reveal ne è passato però un bel po': ...

Il game director di The Witcher 3 diventa il design director di Cyberpunk 2077 : Konrad Tomaszkiewicz, game director per The Witcher 3: Wild Hunt, ha assunto un nuovo ruolo all'interno del team di Cyberpunk 2077, riporta VG247.com.Sebbene questo aggiornamento non sia stato ufficialmente annunciato da CD Projekt RED, i fan su Reddit hanno notato un cambiamento nella pagina LinkedIn di Tomaszkiewicz.È interessante notare che il veterano designer è ora anche vice president of game development dello studio polacco. Questo ...

CD Projekt RED conferma la presenza di Cyberpunk 2077 all'E3 2019 : Come riporta Gamingbolt, grazie all'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 scopriamo che l'attesissimo gioco sarà presente all'E3 di quest'anno.Probabilmente il titolo di CDPR si mostrerà in occasione della conferenza di Microsoft (che si preannunzia piuttosto ricca), dato che Sony non parteciperà all'E3 2019. Quello che non possiamo minimamente sapere è che cosa implicherà esattamente la presenza del gioco allo show: potrebbe trattarsi di ...

Uscita di Cyberpunk 2077 svelata con un’immagine dagli autori di The Witcher? : Dopo averci regalato l'entusiasmate trilogia di The Witcher, i ragazzi di CD Projekt RED guardano ora all'Uscita di Cyberpunk 2077. Si tratta del prossimo gioco di ruolo dei talentuosi sviluppatori polacchi, che ci trascinerà in un mondo distopico dalle evidenti contaminazioni sci-fi. Ispirata al gioco da tavolo Cyberpunk 2020, vero cult sul finire degli anni '80, la nuova avventura vuole raccontare una storia intensa e matura tra le strade ...

Cyberpunk 2077 : il gioco sarà completamente doppiato in italiano : Ci sono buone notizie per tutti i fan di Cyberpunk 2077. Come possiamo infatti vedere sulla pagina Facebook ufficiale del gioco, l'attesissimo titolo di CD Projekt RED sarà completamente doppiato in italiano, con tanto di sottotitoli.Cyberpunk 2077 sarà pubblicato in Italia da Bandai Namco, come già successo anche con The Witcher 3 Wild Hunt, per cui nessuna novità sotto quel fronte. La notizia della completa localizzazione in italiano è ...

Il team al lavoro su Cyberpunk 2077 è il 60% più grande di quello che ha creato The Witcher 3 : Cyberpunk 2077 continua a non avere una data di uscita ufficiale e a puntare a un debutto sul mercato "quando sarà pronto" ma intanto alcuni sviluppatori e anche delle figure chiave hanno abbandonato CD Projekt RED sollevando non poche domande sull'attuale stato dello sviluppo. L'ultimo abbandono è stato quello del creative director, Sebastian Stępień, che ha deciso di unirsi a Blizzard.Alcuni hanno pensato che questa defezione ...

Il creative director di Cyberpunk 2077 lascia CD Project Red per abbracciare Blizzard : Sebastian Stępień è il creative director di Cyberpunk 2077, e come possiamo apprendere dal suo profilo LinkedIn ha iniziato a lavorare per Blizzard, riporta ResEtera.Si tratta di una notizia inaspettata anche considerando che Cyberpunk 2077 è ancora in dirittura d'arrivo, lo studio sarebbe infatti ancora alle prese col gioco dato che non abbiamo ancora nessuna notizia riguardo una possibile data di lancio, inoltre sembrerebbe che ...

I personaggi di Cyberpunk 2077 pronti a cambiare : le anticipazioni degli sviluppatori : Che Cyberpunk 2077 ambisca a divenire oggetto del desiderio di una grandissima fetta dell'utenza videoludica nel corso di questo 2019 sembra essere piuttosto evidente. D'altronde trovare in cabina di regia un team come quello di CD Project Red non può che consentire di dormire sonni tranquilli in vista della futura release del prodotto, vista la grandissima qualità instillata dallo studio in ogni sua creatura (basti ricordare la maestosità di ...

Cyberpunk 2077 offrirà una grandissima varietà di armi - comprese le katane : Nei videogiochi, non si hanno mai troppe armi. Probabilmente sarete d'accordo con questa affermazione e, a quanto pare, è d'accordo anche CD Projekt Red che ha confermato di offrire ai giocatori di Cyberpunk 2077 una grande varietà di armi.Discutendo con Jeuxactu, il lead cinematic animator, Maciej Pietras, ha iniziato a parlare delle armi del gioco e come la loro varietà consentirà, allo stesso tempo, una diversità di stili di gioco e ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli sulle armi : In occasione di una recente intervista, Maciej Pietras (Lead Cinematic Animator di CYBERPUNK 2077) ha rilasciato Nuovi e interessanti dettagli sulle armi che vi riportiamo a seguire. Nuove informazioni sulle armi di CYBERPUNK 2077 L’autore polacco ha affermato: In gioco vedrete differenti tipi di armi, ognuna utilizzabile con approccio ed un sistema di combattimento unici. Le armi si legheranno alla classe del personaggio che ...

Lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è realmente iniziato solo alla metà del 2016 : Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi dai fan e, probabilmente, è anche uno dei più grandi misteri di questa generazione. Man mano che andiamo avanti emergono interessanti informazioni e apprendiamo anche dettagli sul lunghissimo processo di sviluppo.Ora, grazie alla segnalazione di Gamepur, scopriamo che, in realtà, il processo di sviluppo non è iniziato moltissimi anni fa, come ci si potrebbe aspettare.Infatti, come confermato dal lead ...

Il team di Cyberpunk 2077 ha visionato Blade Runner e Ghost in the Shell prima di partire con lo sviluppo del gioco : Quando si parla di Cyberpunk, ci sono alcuni libri e media che bisogna leggere e vedere per capire veramente il genere.Ad esempio, bisognerebbe assolutamente leggere Neuromante (Neuromancer) di William Gibson, riconosciuto come il manifesto del Cyberpunk. Ma ci sono anche gli autori Cyberpunk Rudy Rucker e Bruce Sterling.E in più ci sono alcuni film e anime che potreste voler vedere per approfondire il genere, come ad esempio: Akira, Ghost in ...