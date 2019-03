Sci – Combinata nordica | trionfo italiano a Chaux-Neuve | oro ed argento per la spedizione

Sci - Brignone da 10 e lode : vince la combinata a Crans Montana : La vittoria in discesa di Sofia Goggia, e ora il successo di Federica Brignone in combinata : Crans Montana davvero una localit magica per l'Italia dello sci, ma soprattutto per la Brignone. L azzurra,...

Mondiali Sci di fondo – Italia quinta nella team sprint di combinata nordica - oro alla Germania : team sprint alla Germania, Italia quinta con Kostner e Pittin: “per noi è un buon risultato, di più non si poteva fare” Di più era impossibile fare. L’Italia chiude al quinto posto la team sprint di combinata nordica ai Mondiali di Seefeld: serviva una rimonta epica nei 15 km di fondo per riuscire a centrare la medaglia, è arrivato comunque un buon piazzamento per Aaron Kostner e Alessandro Pittin, che sono partiti con ...

Sci - Federica Brignone trionfa nella combinata di Crans Montana : Federica Brignone in 2.15.20 ha vinto la combinata di Crans Montana valida per la coppa del mondo di sci. È la decima vittoria in carriera per la 28/enne valdostana, il terzo successo consecutivo in questa disciplina e su questa pista negli ultimi tre anni. Seconda la canadese Roni Remme, 22 ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Nicole Good oro nella combinata - Hannah Saethereng nel supergigante : Ai Mondiali Juniores 2019 di sci alpino della Val di Fassa oggi erano in palio due titoli nel programma femminile, quello del supergigante e della combinata. Si è partiti con la prova più veloce (prima parte della combinata), che valeva anche per l’assegnazione del titolo, per cui la norvegese Hannah Saethereng si mette al collo la medaglia d’oro, vincendo la prova con il tempo di 1:14.54 davanti alla austriaca Julia Scheib per 14 ...

Sci alpino - Combinata Crans Montana 2019 : Federica Brignone firma la decima vittoria in carriera : Federica Brignone stellare! La valdostana, infatti, ha vinto la Combinata alpina di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2019 grazie a due prove davvero spettacolari. Dopo la prova di discesa libera disputata in mattinata nella quale aveva scavato un buon margine tra sé e le specialiste dei pali stretti, la classe 1990 ha disputato una manche di slalom di grande intelligenza, nella quale non ha ...

