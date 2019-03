Savona | una serata a favore del progetto Mediterranea Saving Humans

Enpa richiede una spiaggia libera per i cani a Savona : idea via Nizza o sotto il Priamar : ... già attivate su impulso di Enpa Savona, sia in provincia che in tutta Italia; e l'afflusso di cani e padroni provenienti dall'entroterra potrebbe portare un aiuto interessante all'economia cittadina.

Savona - uomo senza vita trovato tra i capannoni in disuso nei pressi del Tribunale : adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; Il cadavere di un uomo di circa 40 anni è stato trovato questa mattina a Savona all'interno delle aree dismesse nei pressi del Tribunale, luogo ...

Savona - tra le erbacce dell’ex Ferrania che produceva pellicole. Questa una volta era una grande famiglia : A pochi metri dai cancelli di quella che era “la città del Cinema”, che produceva le pellicole della commedia all’italiana, l’erba invade i cortili delle palazzine, abbandonate come certi quartieri dell’Est Europa, dopo il crollo del socialismo. Un proiettore divorato dalla ruggine presidia ancora una sala del “Dopolavoro”, che, sin dagli anni 30, offriva ai dipendenti un bar, un teatro e un cinema. “Questo era il ‘Palazzo degli Scapoli’ ...

Paolo Savona presenta la "sua" Consob nel nome di Alberto Beneduce e dell'intelligenza artificiale. Con una nuova stilettata all'Europa : Per capire l'impronta che Paolo Savona vuole dare alla Consob - di cui è stato designato presidente - bisogna immergersi in una dimensione temporale ampia, quasi schizofrenica per le sue caratteristiche, eppure presentata e rivendicata come coerente. La credibilità di un'esperienza al servizio del Paese unita a una visione futuristica - quest'ultima molto vicina al vocabolario Casaleggio - si manifesta, nelle parole di Savona, ...

Paolo Savona chiede 700mila euro di danni per i lavori alla Rinascente di Roma : “Non ho più una vita tranquilla” : Sostiene di non riuscire più a condurre una vita tranquilla nella sua casa di via del Tritone, nel centro di Roma, a causa della rumorosità della zona, di non riuscire a trovare parcheggio e di aver subito una lesione al godimento di luce e aria. A dirlo è l’ex ministro per gli Affari europei ora alla Consob, Paolo Savona, che ha chiesto quasi 700mila euro di danni al Comune di Roma, alla Soprintendenza e anche al suo ex collega Alberto ...

Savona - Arci sarà presente al corteo studentesco antirazzista : "Al fianco degli studenti - davanti al sentimento della paura ci vuole una ... : Immagine di repertorio La Presidenza Provinciale Arci Savona ha deciso di aderire al corteo studentesco antirazzista organizzato dal Coordinamento studentesco 'Non c'è muro che tenga' che si svolgerà ...

MENINGITE - DONNA GRAVE A Savona/ Ricoverata in rianimazione : Asl - 'nessuna epidemia' : MENINGITE, nuovo caso a SAVONA: una DONNA di 80 anni è Ricoverata da venerdì scorso all'ospedale San Paolo. L'Asl rassicura: 'Nessun rischio epidemia'.

Consob : Di Maio - 'Nessuna incompatibilità per Savona' : 'Prima della nomina abbiamo verificato le incompatibilità e siamo coscienti che è compatibile'. Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa a proposito dell'indicazione di Paolo Savona alla ...

Consob : Di Maio - "Nessuna incompatibilità per Savona" : "Prima della nomina abbiamo verificato le incompatibilità e siamo coscienti che è compatibile". Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa a proposito dell'indicazione di Paolo Savona alla presidenza della Consob. "C'è stato un accordo di maggioranza su Savona e prima di tutto abbiamo chiesto a lui se fosse d'accordo - ha spiegato - di certo non è stato un modo per rimuoverlo, ci mancherà come ministro. Alla Consob sarà ...

Berlusconi : 'Arriva una tempesta economica - anche Savona si defila' : L'Italia dovrà affrontare una "tempesta economica" e anche "il fatto che un ministro competente come Paolo Savona si defili dal governo, optando per la Consob, è un segnale significativo della crisi". ...

Silvio Berlusconi : "Savona si defila dal governo - in arrivo una tempesta economica" : "Savona, che é certo una persona competente, si defila dal governo per andare alla guida della Consob: é un segnale significativo" secondo Silvio Berlusconi della "tempesta economica che si sta scatenando, di cui vediamo solo le avvisaglie".Il leader di Forza Italia a Radio 105 dice: "Se il governo non cade vedo un futuro nero di disoccupazione, povertà e scontri sociali", con l'Italia "paralizzata dalla improvvisazione e ...

Presunti abusi su un bambino di 8 anni da parte di collaboratori di una parrocchia di Savona : Continuano le inchieste di "Rete l'Abuso" che denuncia un presunto caso di abusi nei confronti di un bambino che, all'epoca dei fatti, , si parla del 2009, aveva 8 anni. Il fatto sarebbe avvenuto all'...

Tenta di entrare in una casa - rumeno arrestato dai Carabinieri di Savona : E' un cittadino rumeno la persona arrestata nella serata di ieri dai Carabinieri della sezione Radiomobile di Savona per aver cercato di entrare in un'abitazione. Pensava di non aver problemi ad ...

Rischio manovra bis? Savona : 'è una malattia mentale'. Il ministro 'europatito' attacca anche Bankitalia : Credibilità delle istituzioni sempre più in pericolo. A fronte di un Matteo Salvini che tuona contro il Fondo Monetario Internazionale, definendo l'istituzione di Washington minaccia per l'economia mondiale , il ministro degli Affari europei Paolo Savona attacca Bankitalia e quelle associazioni e organi di informazioni e di analisi che temono per l'Italia l'arrivo di una manovra ...