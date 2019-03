Leonardo Tano | il figlio di Rocco Siffredi | diventa modello di intimo con molta ironia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019)di? A giudicare dal successo degli scatti realizzati per Msgm Underwear sembra di sì. O almeno,ha interpretato il ruolo di indossatore dicon la giusta dose di, tanto che le immagini, postate su Instagram, hanno ricevuto molti like.del pornodivo e di Rosa Caracciolo, il ragazzo mostra un fisico scolpito e un bel sorriso. Le foto sono state scattate da Kito Munoz. Il designer della maison, Massimo Giorgetti, ha spiegato di aver fatto questa scelta per dimostrare che “nella moda ci si può ancora divertire“. Esembra divertirsi molto. Insieme a chi guarda le foto.Visualizza questo post su InstagramMSGM UNDERWEAR uncomplicated. desirable. fresh. sexy. sporty. cheeky. FROM A CREATIVE CONCEPT BY @MASSIMOGIORGETTI, SHOT BY @DUST.CREATIVE ...

