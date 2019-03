Albano alla prima di Live non è la D' Urso e Corona ci sarà ? Anteprima Blogo

Il cast completo di Ballando con le Stelle 2019 : da Angelo Russo del Commissario MontAlbano a Suor Cristina e Manuela Arcuri : La primavera sta arrivando e con essa anche il cast completo di Ballando con le Stelle 2019 che prenderà il via nelle prossime settimane e che si scontrerà con il serale di Amici 2019. Questa volta Milly Carlucci ci è andata giù pesante chiamando a sé un nutrito gruppo di artisti pronti a mettersi in gioco a cominciare da Suor Cristina, idolo delle folle e forse impossibilitata a ballare con un uomo. Mentre questo nodo rimane da sciogliere, ...

Rita dalla Chiesa sta male : l’appello di Mara Venier ad Albano : Rita dalla Chiesa, un anno di sofferenze: Mara Venier fa un appello ad Albano a Domenica In Un anno difficile per Rita dalla Chiesa, che oggi a Domenica In mostra tutta la sua sofferenza. Mara Venier non può non far notare quanto la donna stia soffrendo, a causa delle ultime vicende che l’hanno colpita. In […] L'articolo Rita dalla Chiesa sta male: l’appello di Mara Venier ad Albano proviene da Gossip e Tv.

Il Commissario MontAlbano torna su Rai1 con gli episodi in replica : Il Nome della Rosa lascerà il posto alla fiction? : Terminata la settimana sanremese, Rai1 ha iniziato a delineare i palinsesti della stagione televisiva primaverile, annunciando il ritorno de Il Commissario Montalbano. La serie con Luca Zingaretti, reduce dal successo dei nuovi episodi (che hanno registrato un nuovo record di ascolti, nonostante le polemiche sui temi trattati) farà ancora compagnia al suo pubblico nei prossimi mesi. Secondo quanto si apprende da prime indiscrezioni, Il ...

Il commissario MontAlbano - il funerale del dottor Pasquano e i cannoli alla memoria : Secondo e ultimo appuntamento con le nuove avventure targate 2019 de Il commissario Montalbano: l’episodio di lunedì 18 febbraio, in onda dalle 21.25 su Rai1, si intitola Un diario del ’43. Dopo il grande successo del primo episodio inedito ambientato anche in Friuli, ora tocca al secondo rinverdire i fasti che normalmente Montalbano porta con sé, in termini di share. La puntata è anche l’occasione per salutare il personaggio ...

MontAlbano - grande successo anche per il secondo episodio : oltre 10 milioni davanti alla tv : Ancora un grande successo per Il commissario Montalbano: lunedì 18 febbraio l'episodio trasmesso su Rai1, intitolato Un diario del '43 , è stato visto da 10 milioni e 150mila spettatori, con il 43,5% ...

MontAlbano - grande successo anche per il secondo episodio inedito : oltre 10 milioni davanti alla tv : Ancora un grande successo per Il commissario Montalbano: lunedì 18 febbraio l'episodio trasmesso su Rai1, intitolato Un diario del '43 , è stato visto da 10 milioni e 150mila spettatori, con il 43,5% ...

Il commissario MontAlbano - riassunto 1^ episodio : alla ricerca dell'assassino di Elena : Lunedì 11 febbraio è andata in onda in primetime su Rai 1 la prima puntata del nuovo ciclo di episodi dedicati alle indagini e alle vicissitudini del "commissario Montalbano". La fiction con Luca Zingaretti ritorna sulla rete ammiraglia per festeggiare i suoi vent'anni di messa in onda. Era il lontano 1999, infatti, quando la Rai decise di portare sul grande schermo uno dei personaggi più interessanti della letteratura italiana creato dalla ...

I 20 anni di MontAlbano - il commissario che dà forza alla fiction : Buon anniversario Montalbano. Con «L'altro capo del filo» Rai1 festeggia il ventennale dalla prima apparizione televisiva del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri. Raramente nella storia ...

Adrian scappa da MontAlbano : dalla settimana prossima in onda il martedì : La sfida tra il supereroe ed il Commissario non ci sarà. A privare il pubblico di quello che poteva essere un interessante scontro tra titani è Canale 5, che ha deciso che spostare Adrian dal lunedì, giornata che fino ad oggi (fatta eccezione per la seconda puntata) ha ospitato sia lo show in onda in diretta da Verona che il cartoon ideato da diretto da Adriano Celentano, al martedì sera, almeno per le prossime due settimane.Il motivo è più ...