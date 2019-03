Isola | lo sfogo dell' autore Gabriele Parpiglia | ' Mi sento in nomination E a questo punto

Soleil Sorge in lacrime all’Isola : lo sfogo dopo l’uscita di Jeremias : Soleil Sorge in lacrime all’Isola dei Famosi dopo l’uscita di Jeremias Rodriguez Jeremias Rodriguez è stato eliminato dall’Isola dei Famosi attraverso il televoto, lasciando Soleil Sorge proseguire questa esperienza. L’argentino inizialmente ha perso al televoto contro Marina La Rosa e Luca Vismara. dopo di che, è approdato sull’Isola che non c’è, dove ha trovato Stefano […] L'articolo Soleil Sorge in ...

Aba Parietti furiosa dopo l’intervento di Corona a l’Isola : lo sfogo post puntata : Isola dei famosi, Alba Parietti prende le distanze dagli attacchi di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli: lungo sfogo dopo la puntata L’intervento di Fabrizio Corona a l’Isola dei famosi ha generato non poco polemiche ieri sera. Già durante la puntata, e in realtà anche dopo, i telespettatori più attivi sui social si sono detti indignati […] L'articolo Aba Parietti furiosa dopo l’intervento di Corona a l’Isola: lo ...

Isola dei famosi - crollo emotivo per Jeremias Rodiguez : lo sfogo e la crisi : Jeremias Rodriguez scoppia in lacrime all'Isola dei famosi. Il fratello di Belen e Cecilia, riporta Leggo, è scoppiato in lacrime per la forte mancanza della sua famiglia. "Mi manca la famiglia, mi manca il mio piccolo Santi (il figlio di Belen e Stefano De Martino, ndr). Quando tornerò a casa, i gr

Puntate Isola dei Famosi - Ghezzal e Ariadna sempre più vicini : lo sfogo improvviso : Isola dei Famosi Puntate, cosa c’è tra Ariadna e Ghezzal? Gli occhi dei telespettatori dell’Isola dei Famosi sono tutti puntati su Ariadna Romero e Ghezzal dopo quanto accaduto in diretta. Ricapitoliamo tutto: la naufraga non ha reagito benissimo alle parole di Francesco Acerbi, calciatore con cui si stava frequentando prima dipartire per l’Isola dei Famosi, […] L'articolo Puntate Isola dei Famosi, Ghezzal e Ariadna ...

Isola dei famosi - l’ultimo sfogo di Giorgia Venturini : “Qui regna l’egoismo” : Isola dei famosi, Giorgia Venturini si sfoga e attacca gli altri naufraghi: “Qui regna l’egoismo, me ne voglio andare” Tempi difficili per Giorgia Veturini a l’Isola dei famosi che, come abbiamo visto durante l’ultimo daytime, è rimasta ferma nella sua decisione, ovvero: vuole abbandonare il gioco e lasciare l’Honduras. Ad averla turbata molto, negli ultimi […] L'articolo Isola dei famosi, l’ultimo ...

Luca Vismara in lacrime all’Isola : “Mi fa sentire meno a casa” - lo sfogo improvviso : Isola dei famosi, Luca Vismara improvvisamente crolla: è colpa dei nuovi ingressi? I nuovi arrivi all’Isola dei famosi hanno destabilizzato Luca Vismara, che in lacrime è crollato davanti ai compagni. Luca si è abbandonato a un pianto improvviso, ma è stato consolato e supportato da chi lo sta accompagnando in questa avventura. Tutto è avvenuto […] L'articolo Luca Vismara in lacrime all’Isola: “Mi fa sentire meno a ...

Isola dei Famosi - lo sfogo del figlio di Grecia Colmenares : “Mia madre mi ha abbandonato : se ne è andata quando avevo più bisogno di lei” : “Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”. A dirlo è il figlio di Grecia Colmenares, Gianfranco, che, in un’intervista a Grand Hotel pochi giorni prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, ha parlato del suo rapporto con la madre. Oggi tra i due la situazione è “idilliaca”, in passato ci sono stati dei ...