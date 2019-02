wired

(Di giovedì 28 febbraio 2019) C’è il sangue nel nuovo film diVon. Ci sono l’efferatezza, gli omicidi, la violenza, arti staccati, teste che esplodono, un seno tagliato e usato come borsetta ma anche qualcosa di più disturbante, come un padre che fa un picnic con la famiglia per poi prendere il fucile e sparare mentre moglie e figli scappano. C’è quanto di più orribile ha fatto il protagonista, un serial killer che paragona le sue azioni ad opere d’arte, in un viaggio nei suoi ricordi peggiori. Il motivo di questo viaggio, la ragione per la quale sta ripassando le sue gesta peggiori (e quello per il quale si sta giustificando a qualcuno che non vediamo fino alla fine) lo scopriremo in una chiusa abbastanza goffa e discutibile sia per quel che implica che soprattutto per come è girata. Ma non è quello il problema di questo film pieno di problemi.Ladiè un’opera senza alcuna ispirazione a cui ...

micheleiurillo : La casa di Jack girato da un Lars Von Trier ai minimi storici - PaoloBMb70 : RT @DjChiamaItalia: LA CASA DI JACK | Trailer ITA del Film di Lars Von Trier -