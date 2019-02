NBA | i Blazers restano bloccati in ascensore a Boston per più di mezz' ora

NBA - disavventura per Portland : cestisti dei Blazers bloccati in ascensore per 30 minuti [VIDEO] : NBA, giocatori dei Portland Trail Blazers bloccati in ascensore per mezz’ora: Kanter se la ride, altri un po’ meno NBA, disavventura non certo piacevole per i giocatori dei Portland Trail Blazers, i quali sono rimasti bloccati per 30 minuti in ascensore. I più claustrofobici sarebbero stati davvero in difficoltà in una situazione del genere, fortunatamente nessun problema tra i giocatori dei Blazers, i quali sono stati tirati ...

NBA – Blazers strepitosi nel segno di Nurkic e Lillard : che batosta per i Sixers! : Netto successo dei Blazers sul campo dei Sixers: Nurkic e Lillard lasciano il segno sulla 36ª vittoria stagionale dei Blazers Conclusa la pausa per l’All-Star Game, riprende la regular season con un particolare ‘posticipo’ ad orario europeo. Match davvero interessante al Wells Fargo Center fra due squadre che occupano il quarto posto nelle rispettive Conference, Sixers e Blazers. Il risultato finale, 115-130, sorride agli ospiti che ...

Mercato NBA : Enes Kanter rifiuta i Lakers e firma con i Portland Trail Blazers : Nella ristretta lista dei free agent rimasti a disposizione, Enes Kanter era di gran lunga uno dei più appetibili rimasti in circolazione. Dopo il buyout con i Knicks , che gli ha tolto di dosso gli ...

Golden State si ferma a Portland : i Blazers travolgono nel finale i campioni NBA : Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 129-107 Se l'intenzione dei campioni NBA in carica era quella di arrivare alla pausa dell'All-Star Game con la giusta spinta, il piano è parzialmente ...

Mercato NBA - le ultimissime – Grizzlies - Conley resta - parte Mack! Tagliato Teodosic - scambio Kings-Blazers in corso : Mercato NBA alle ultime battute: Milos Teodosic Tagliato dai Clippers e King e Blazers alle prese con gli ultimi scambi Queste ultime battute di Mercato NBA stanno regalando grandi emozioni ai tifosi. Tante le trattative ancora in ballo quando da pochi minuti si è decretata la fine di questa sessione di scambi. Tra le altre da segnalare il dietrofront dei Grizzlies, che dopo lo scambio di Gasol, si tengono stretto Mike Conley. Per i ...

Mercato NBA – Portland Trail Blazers alla ricerca di Nikola Mirotic : sul piatto Moe Harkless e una scelta : I Portland Trail Blazers vogliosi di puntellare il roster prima della scadenza della trade deadline: si punta Nikola Mirotic in uscita dai Pelicans Dopo aver acquisito Rodney Hood dai Cleveland Cavaliers, i Portland Trail Blazers sono alla ricerca di qualche altro giocatore per puntellare il roster in vista della chiusura delle trattative, prevista questa sera alle ore 21 italiane. Il profilo individuato sarebbe quello di Nikola Mirotic, ...

Mercato NBA – Thunder interessati a Taurean Prince degli Hawks : Sixers e Blazers monitorano la situazione : I Thunder avrebbero espresso il loro interesse per Taurean Prince degli Hawks: il giocatore interessa anche a Sixers e Blazers Ad una manciata di ore dalla fine del Mercato degli scambi, le franchigie NBA studiano le ultime trattative per ottenere profili utili al raggiungimento degli obiettivi del finale di stagione. I Thunder, in quanto a roster e posizione di classifica, sembrano fra le franchigie poste nella situazione migliore e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 Gennaio) : i Warriors passano a Washington - tutto facile per Thunder e Blazers - cadono ancora i Lakers : Si sono disputati quattro match nella nottata NBA e le squadre in campo hanno sostanzialmente rispettato i pronostici. I Golden State Warriors hanno vinto a Washington, rafforzando la loro leadership nella Western Conference, mentre Oklahoma City ha regolato i New Orleans Pelicans ed i Portland Trail Blazers non hanno avuto difficoltà a passare sul campo di Phoenix. Infine i Los Angeles Lakers sono nuovamente caduti in casa, questa volta contro ...

NBA 2019 - i risultati della notte (25 Gennaio) : i Warriors passano a Washington - tutto facile per Thunder e Blazers - cadono ancora i Lakers : Si sono disputati quattro match nella nottata NBA e le squadre in campo hanno sostanzialmente rispettato i pronostici. I Golden State Warriors hanno vinto a Washington, rafforzando la loro leadership nella Western Conference, mentre Oklahoma City ha regolato i New Orleans Pelicans ed i Portland Trail Blazers non hanno avuto difficoltà a passare sul campi di Phoenix. Infine i Los Angeles Lakers sono nuovamente caduti in casa, questa volta contro ...

Risultati NBA – Westbrook in tripla doppia - ok Warriors e Blazers : Lakers ancora ko senza LeBron : Russell Westbrook trascina i Thunder con una tripla doppia, vittorie per Warriors e Blazers, Lakers sconfitti in casa: i Risultati dei match NBA della notte italiana Poker di match NBA nella notte italiana, ma nonostante le sole 4 partite, lo spettacolo non è di certo mancato. Basti sottolineare la prova di Russell Westbrook che grazie alla sua tripla doppia da 23 punti, 16 assist e 17 rimbalzi ha steso i Pelicans (122-116) orfani di ...

Risultati NBA – Russell Westbrook in tripla doppia porta i Thunder alla vittoria : ko Clippers e Blazers : Bene Raptors, Thunder, Mavericks e Timberwolves: i Clippers perdono in trasferta senza Gallinari La regoular season NBA va in scena nella notte italiana con quattro match. Nessuna sorpresa per la sfida che ha visto di fronte i Raptors contro Sacramento. La franchigia di Toronto, seconda nella classifica della east conference, batte i Kings. Buone le prestazioni di Kyle Lowry e Fred VanVleet, entrambi a quota 19 punti. vittoria anche per i ...

Risultati NBA – Golden State si gode il ‘primo’ DeMarcus Cousins - Clippers ko. Sorrisi per Spurs e Blazers : Prima partita in maglia Golden State per l’ex Pelicans, che segna 14 punti e piazza tre assist. Infortunio alla schiena per Gallinari, costretto a lasciare il campo dopo otto minuti. Tutti i Risultati della notte Golden State Warriors piazza la sesta vittoria consecutiva, stendendo con il punteggio di 94-112 i Los Angeles Clippers. Un successo dal sapore dolce per gli uomini di Kerr, che si godono il debutto di DeMarcus Cousins. ...

NBA : il derby italiano viene vinto da Belinelli - tutto ok per i Warriors contro i Blazers : San Antonio vince contro i Clippers 122-111: 11 punti in 20' per Marco Belinelli , mentre Danilo Gallinari mette a referto 21 punti in 28'. I campioni in carica dei Warriors archiviano la pratica ...