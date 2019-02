Italia pronta a ospitare Tesla on Tour

Rugby – Guinness Sei Nazioni - l’Italia pronta per la sfida con l’Irlanda : le sensazioni di Ghiraldini : ItalRugby: Ghiraldini racconta le sue sensazioni alla vigilia della sfida di Guinness Sei Nazioni contro l’Irlanda Una giornata di sole accompagnata da vento freddo hanno fatto da sfondo al captain’s run della Nazionale Italiana Rugby che allo “Stadio Olimpico” di Roma ha svolto il classico allenamento di rifinitura in vista del match contro l’Irlanda in calendario domani alle 16 nell’impianto romano. La partita, valida per la terza ...

La Lega vuole escludere Huawei dal 5G in Italia : pronta un’interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo : Continua l’affaire con protagonisti Huawei e il 5G in Italia. La Lega ha infatti preparato un’interrogazione al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo (prima firma Massimiliano Capitanio) per richiedere al Governo l’utilizzo del Golden Power per escludere Huawei dallo Sviluppo delle infrastrutture delle reti di nuova generazione. Prosegue dunque la partita che vede il colosso […] L'articolo La Lega vuole escludere Huawei ...

Beach volley - World Tour 2019. Un nuovo appuntamento in Italia? La Romagna pronta ad ospitare un torneo 1 Stella : Da tre anni e mezzo l’Italia non ospita appuntamenti internazionali targati World Tour o European Tour e potrebbe accadere che nella stagione che sta per iniziare possano essere addirittura due i tornei del World Tour sul suolo italico. La certezza è Roma dal 4 all’8 settembre con la prestigiosa finale del circuito mondiale, la novità arriva dalla Romagna e coinvolge alcune associazioni che potrebbero unire le forze per portare a ...

Sitting Volley : Qualificazioni Europee - l'Italia è pronta all'esordio con la Slovenia : POREC, CROAZIA,- Gli azzurri del Sitting Volley sono di fronte ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione. A Porec in Croazia, da giovedì 21, la squadra di Fracascia affronterà il torneo ...

Champions League – Juventus pronta a dare il primo ‘dispiacere Italiano’ a Simeone : le quote di Planetwin 365 : Tutto pronto per Atletico Madrid-Juventus. Simeone non ha mai perso contro squadre italiane. Equilibrio in campo e sulla lavagna di Planetwin365, dove il 23° gol di CR7 ai Colchoneros vale 2,35 Riprende la corsa alla Champions League e questa sera, per l’andata degli ottavi di finale, sarà il turno di Liverpool e Bayern Monaco, rispettivamente finalista e semifinalista della passata edizione (entrambe eliminate dal Real Madrid). Secondo i ...

Tav - l'Ue pronta a finanziarie al 50% la tratta Italiana. Salvini : 'Finalmente' : Bruxelles starebbe pensando di aumentare i fondi destinati all'Italia per poter completare l'opera, con importanti ricadute sull'analisi costi-benefici

F1 - la Racing Point pronta a svelare la nuova monoposto : appuntamento mercoledì alle 16 Italiane : Giornata piena di appuntamenti domani, con tre scuderie pronte a svelare la propria monoposto: la Racing Point dà appuntamento alle 16 italiane La giornata di domani si preannuncia ricca di emozioni, con ben tre presentazioni ufficiali in programma. Sarà il turno di Red Bull e Mercedes, ma anche della rinnovata Racing Point, che prenderà il posto della vecchia Force India. La nuova scuderia di proprietà di Lawrence Stroll si mostrerà alle ...

Achille Lauro risponde ai tweet su di lui : 'L'Italia non è pronta per me' : Achille Lauro è in gara con il pezzo Rolls Royce, che ha suscitato diverse polemiche. È stato accusato di plagio e secondo alcuni sarebbe un inno alla droga. Ma il rapper respinge tutte le critiche: "...

Volley : Coppa Italia Superlega - Final Four : Bologna è pronta ! : Alle 18.00 entra nel vivo la corsa della Itas Trentino Campione del Mondo a caccia della sua quarta Coppa Italia. Secondi in Regular Season e reduci da due vittorie, gli uomini di Angelo Lorenzetti ...

L’Italia sprofonda - l’Europa pronta a tagliare stime del Pil (0 - 2% nel 2019) : La Commissione Ue si appresta a rivedere le stime di crescita dell'Italia per il 2019, con un drastico taglio della sua ultima previsione sul Pil di novembre (1,2%) e di quella inserita dal Governo in manovra (1%): secondo quanto appreso dall'ANSA, nelle previsioni economiche invernali che la Commissione Ue pubblichera' domani, il Pil 2019 dell'Italia dovrebbe essere rivisto a 0,2%. Un dato, precisano fonti europee, che tiene in considerazione ...

Direttiva copyright - Italia pronta a aderire con tetele utenti web : Roma, 5 feb., askanews, - 'Sono giornate frenetiche sul fronte della Direttiva copyright. Da Bruxelles ci arrivano segnali non incoraggianti ma confido che si possa trovare una soluzione che tuteli i ...

Banche Italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : Dopo la forte riduzione dello stock di Non performing loans (Npl) avvenuta negli ultimi tre anni, con un calo dai 341 miliardi del picco di dicembre 2015 ai 209 miliardi di settembre 2018, la tendenza al derisking proseguirà anche nel 2019 che sarà l’anno di svolta per quella particolare categoria di crediti deteriorati chiamati unlikely-to-pay (Utp), che nei bilanci delle Banche italiane rappresentano un’esposizione netta ...