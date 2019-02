Coppa Italia,semifinale:Lazio-Milan 0-0

All'Olimpico finisce 0-0, tra, il primo round delladi. Tutto aperto in vista del ritorno, fra due mesi a San Siro. Primi 20' non esaltanti,poi tre fiammate biancocelesti. Patric sfiora il palo dalla distanza (25'), Immobile spreca una grande chance da centro area (27'), appena largo al 37' il destro di Milinkovic. Mai pericolosi i rossoneri, che perdono Kessié alla mezz'ora. Ripresa. Ci prova ancora Milinkovic ed a ruota Correa:Donnarumma c'è. Palo di Immobile all'80',ma è offside, Fa poco il.(Di martedì 26 febbraio 2019)

