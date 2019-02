Al via incontro ' Il calore verde che nasce dal legno'

La Lazio rinvia incontro con Raggi : 'Meglio dopo il derby' : La Lazio invita la Raggi e poi sposta l'appuntamento. Meglio dopo, questa è la settimana del derby: meglio evitare di alimentare polemiche. La visita era prevista per giovedì a Formello. Allo stesso ...

Silvia Toffanin incontrollabile a Verissimo : fiume di lacrime per Fernanda Lessa : Fernanda Lessa a Verissimo: Silvia Toffanin piange durante l’intervista Impossibile restare impassibili davanti alla storia di Fernanda Lessa. Ne sa qualcosa Silvia Toffanin che durante l’intervista a Verissimo con la modella brasiliana è scoppiata a piangere. La conduttrice – mamma di due bambini avuti da Pier Silvio Berlusconi – si è immedesimata nel racconto della […] L'articolo Silvia Toffanin incontrollabile a ...

Rinviato incontro tra Usa e Talebani : 21.49 E' stato cancellato l'incontro programmato tra i Talebani afgani e i rappresentanti Usa che si sarebbe dovuto tenere lunedì a Islamabad in Pakistan. Lo ha reso noto il portavoce dei Talebani, Zabihullah Mujahid. "Sfortunatamente -ha detto Mujahid- la maggior parte dei membri della squadra negoziale non è stata in grado di viaggiare a causa della lista nera degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, e l'incontro è stato Rinviato".

Sanremo : dopo la firma dell'accordo quadro primo incontro con l'assessore regionale Berrino per discutere del raddoppio ferroviario - Video - : Le immagini della riunione in sala Giunta La firma dell'accordo quadro lo scorso 29 gennaio ha segnato un momento di demarcazione tra il prima e il dopo, con una prospettiva futura di collaborazione ...

Cessione Sampdoria - Ferrero : “incontro con vialli? Ecco la verità” : Cessione Sampdoria – “Io non vendo e lo ripeto. E non ho ricevuto offerte. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere?”. Sono le importanti dichiarazioni di Massimo Ferrero, numero uno blucerchiato. “Voglio portarla a vincere qualcosa – ha detto a RMC Sport – Vialli me lo ricordo come calciatore ma non l’ho mai ...

BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 13 febbraio alle 17 incontro in via Scienze : Con la Compagnia del Libro alla scoperta delle 'pulsioni dell'animo umano' raccontate da James Graham Ballard 12-02-2019 / Giorno per giorno Sarà dedicato allo scrittore britannico James Graham ...

Nazionale - incontro vialli-Gravina in Federcalcio : sul tavolo il ruolo di capo-delegazione azzurro : Il presidente della FIGC ha incontrato Vialli per proporgli il ruolo di capo-delegazione della Nazionale azzurra Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha incontrato oggi in Federcalcio verso l’ora di pranzo l’ex giocatore della Nazionale Gianluca Vialli. L’idea su cui si lavora è quella di inserirlo con un ruolo attivo in federazione come capo-delegazione della Nazionale. Gravina ha sempre sottolineato la sua volontà ...

Maria De Filippi in viale Mazzini : incontro con la direttrice di Rai1 : In molti si sono stupiti incrociandola nell'androne della Rai in viale Mazzini, dove si ritirano i pass. Cappotto blu, senza accompagnatori, Maria De Filippi nel primo pomeriggio ha incontrato la ...

Ue-Bolivia : incontro Mogherini con ministro esteri Pary Rodriguez - sviluppo relazioni e situazione regionale : Bruxelles, 29 gen 16:38 - , Agenzia Nova, - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha incontrato oggi il ministro degli... , Beb,

Al via il primo incontro del secondo ciclo di workshop al Corso di Laurea Magistrale in Economia Circolare : Il Corso di Laurea in Economia Circolare dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo si propone come obiettivo quello di costruire nuove figure professionali altamente specializzate in ...

Milan-Genoa : via al vertice per Piatek. Incontro a 4 a Milano : iniziato a Milano il vertice a quattro tra i dirigenti di Milan e Genoa per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Grifone ai rossoneri. I vertici dei due club si sono dati appuntamento per ...

Varsavia - Salvini contestato dopo incontro con leader destra polacca : 'Razzista' : Un gruppo di militanti della sinistra locale, oppositori di Jaroslaw Kaczynski, capo della destra ultra-conservatrice polacca con cui Matteo...

Calciomercato - Juventus-Genoa : incontro per Sturaro e Romero. Perinetti : 'Partita rinviata' : Giornata d'incontri per Juventus e Genoa, che si sono viste all'hotel Parigi di Milano per parlare di mercato. Tema principale il futuro di Stefano Sturaro, vicino al ritorno in rossoblù. Il ...