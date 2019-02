Mobilità | bonus di 10 punti ai docenti che non hanno presentato domanda di trasferimento

Blastingnews

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) I tratti essenziali della prossimadidel personale scolastico si vanno delineando sempre di più. Quest'anno inoltre, considerando le molte domande di pensione anticipata, ci dovrebbero essere maggiori rientri nelle regioni del sud, così come ha riferito di recente il ministro Bussetti. Anche se c'è ancora tempo per l'inoltro della, (infatti, la sezione specifica di Istanze online sarà attiva tra la fine del mese di aprile e l'inizio di maggio 2019) è utile avere chiaro sin d'ora quali sono i punteggi che andranno ad influire sull'istanza didi ogni docente. Nello specifico per laterritoriale i punteggi attribuibili sono definiti nella tabella A dell'allegato 2 del CCNI, quelli per laprofessionale sono definiti nella tabella B dello stesso allegato. Nel calcolo del punteggio delladiè possibile anche valutare un ...