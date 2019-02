Governo | Zingaretti | ' Lega e Salvini fermano Italia e il Nord | l' odio non crea sviluppo'

Roma - sindacati in piazza. D’Alema : “Governo? Nazionalismo straccione” - Zingaretti : “Da M5s e Lega solo propaganda” : Migliaia di persone a Roma la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil, con lo slogan ‘Futuro al lavoro’, per sostenere le proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco e chiedere al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i sindacati. Il corteo, partito da piazza della Repubblica si è concluso a piazza San Giovanni dove sono intervenuti dal palco i segretari ...

Savona presidente Consob - Zingaretti : 'Sei mesi di Governo persi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pil : Zingaretti a Conte - '3 proposte anti-recessione - Governo cambi rotta' : Ho più volte indicato una possibile strategia per aumentare la crescita dell'economia migliorandone la sostenibilità ambientale e sociale. È ciò che ho chiamato Economia Giusta".

Zingaretti scrive a Conte : “Governo cambi rotta - ecco 3 proposte per fronteggiare la recessione” : Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e candidato alle primarie del Partito Democratico, scrive una lettera al Presidente del Consiglio per proporre 3 azioni urgenti per arginare la recessione. Investimenti pubblici, investimenti privati e ammortizzatori sociali devono tornare al centro della discussione pubblica.Continua a leggere

DIETRO LE QUINTE/ Zingaretti e "l'operazione Calenda" per rottamare Governo e Renzi : La proposta di una lista unitaria alle europee fatta da Carlo Calenda ha smosso le acque nel Pd. E Nicola Zingaretti avrebbe molto da guadagnarci

Video – Zingaretti (PD) : “Governo non sta facendo assolutamente nulla - è molto grave” : Zingaretti accusa il governo di non aver fatto assolutamente nulla e di giocare sulla speranza degli italiani L’incontro a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i Presidenti delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria sulle norme in merito alla gestione della ricostruzione post-sisma. Zingaretti Governo irresponsabile gioca sulla speranza degli italiani Berlusconi Mi candido alle Europee Giustizia Boschi Più ...

Come il Governo ha contribuito alla crisi di Carige secondo Zingaretti : Roma, 8 gen., askanews, - 'Seppure in carica da pochi mesi, il governo Conte ha in parte contribuito nell'accelerazione della crisi Carige, che certamente ha origini lontane. Per mesi abbiamo messo in ...