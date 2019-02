Tav, fonti Ue: Italia decida in fretta

: Fonti Commissione UE: Italia deve decidersi su #TAV 'nelle prossime settimane', perché a giugno la Commissione stes… - RobTallei : Fonti Commissione UE: Italia deve decidersi su #TAV 'nelle prossime settimane', perché a giugno la Commissione stes… - RaiNews : #Tav, fonti Ue: Italia decida entro le prossime settimane, 'ben prima dell'estate', o saltano i fondi ?… - Agenzia_Ansa : Nuovo affondo di @matteosalvinimi sulla #Tav 'Bizzarro che la #Francia abbia l'analisi costi benefici e io no' .… -

Il governono dovrebbe decidere che cosa intende fare per la Tav.Ue spiegano che la decisione dovrebbe arrivare "nelle prossime settimane": prima delle europee di maggio e della valutazione delle opere da parte della Connecting Europe Facility, programmata a giugno. Se Roma deciderà di non procedere, i fondi verranno destinati ad altri progetti, magari per i collegamenti marittimi con l'Irlanda con i porti francesi, belgi e olandesi, necessari dopo la Brexit.(Di venerdì 8 febbraio 2019)