L’incredibile ricchezza emotiva dei cani

dilei

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ciao a tutti, vorrei raccontarvi un po’ di me perchè, sapete, sono importante per moltissime persone eppure non sono tanto conosciuto e anche sull’essere capito, beh diciamo che si può fare di meglio.Oggi vorrei parlarvi dei miei sentimenti e dei miei stati d’animo.Sono cosa complicata i sentimenti e gli stati d’animo perchè influenzano come ti relazioni con gli altri e come ti comporti, e per me sono tanto importanti.Parliamo del primo sentimento, uno dei preferiti di scrittori e poeti, l’amore. Lo conosco bene io l’amore. Elbert Hubbard ha scritto che ‘Un amico è qualcuno che sa tutto di te e ti ama comunque‘. Ecco, sono sicuro che parli di me, sembra proprio la descrizione di come sono io.Conoscete gli amici? Quegli esseri speciali con ci si trova particolarmente bene e con cui si esce e ci si diverte insieme? Ecco, io li ...