Roma - chiusa per 15 giorni la discoteca 'Qube' : Da ultimo, anche scenario del gravissimo episodio di cronaca riguardante l'investimento di due addetti ai servizi di controllo avvenuto lo scorso 27 gennaio ad opera di due avventori. Dopo quanto ...

Sanremo : mezzo perde carburante in centro - via Roma chiusa al traffico in direzione Levante - Foto - : Via Roma a Sanremo è chiusa al traffico, in direzione Imperia già da piazza Cesare Battisti, da questa mattina alle 7.30. La decisione è stata presa dagli agenti della Polizia Municpale, a causa della ...

Roma : vendeva abusivamente biglietti musei - chiusa agenzia turismo : Roma – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Borgo hanno dato esecuzione al provvedimento, ex art. 100 Tulps, con il quale il Questore di Roma ha ordinato l’immediata cessazione dell’attivita’ abusiva di agenzia di viaggi e turismo svolta da un 48enne extracomunitario. Lo straniero, per ben due volte e’ stato sanzionato per esercizio abusivo di agenzia di viaggi e turismo, ricevendo contestazioni amministrative ...

Coppa Italia - c’è Roma-Entella all’Olimpico : la sede del club ligure chiusa per “appuntamento con la storia” : La società ligure ha chiuso la sede nella giornata di oggi per far recare tutti i dipendenti a Roma per assistere alla partita contro i giallorossi “Chiuso per appuntamento con la storia. Forza Entella“. Questo il testo del cartello apparso oggi sulla sede della Virtus Entella a Chiavari che questa sera allo stadio Olimpico di Roma affronterà i giallorossi negli ottavi di finale di Coppa Italia. “Oggi la nostra sede resta ...

Coppa Italia - Roma-Entella. Sede dei liguri chiusa per "appuntamento con la Storia" : Chiusi per ferie? Macché, semmai per 'appuntamento con la storia'. C'è scritto così oggi sulla porta della Sede dell'Entella, sul lungomare di Chiavari. Stasera alle 21 i biancocelesti sfidano la Roma ...

Roma - principio di incendio : chiusa la metro B a Termini : A ora di pranzo chiusa la fermata della metro B Termini a Roma per un principio di incendio in un locale. Sul posto i vigili del fuoco.

Roma - principio d'incendio a Termini : fumo in stazione - chiusa fermata metro B : Paura alla stazione Termini , nei corridoi che portano ai treni della metro B. Un denso fumo ha cominciato a invadere la stazione ed è scattato l'allarme anti incendio. Paura tra i viaggiatori, che ...

Roma - principio di incendio : chiusa la fermata della metro B a Termini : chiusa la fermata della metro B Termini a Roma per un principio di incendio in un locale. Sul posto i vigili del fuoco. I treni momentaneamente transitano senza fermarsi. L'articolo Roma, principio di incendio: chiusa la fermata della metro B a Termini sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - fumo nei corridoi della stazione Termini : chiusa la fermata della metro B : Momenti di paura alla stazione Termini di Roma. Nei corridoi che portano ai treni della metro B infatti un fitto fumo ha cominciato a uscire dalle scale mobili. Timore anche tra i viaggiatori, che sono stati allontanati dalle forze dell'ordine. La fermata è stata momentaneamente chiusa.#info#Atac - metro B: sospesa fermata Termini (verifiche tecniche) i treni transitano senza fermare. Utilizzare stazione Castro Pretorio #Roma — ...

Alitalia - chiusa tratta Roma-Tehran per embargo Usa. Un’offesa che irrita l’Iran : Malgrado non vi siano conferme ufficiali, la compagnia aerea Alitalia in una conferenza stampa a New York attraverso il chief business officer Fabio Lazzerini ha dichiarato di chiudere la tratta Roma–Tehran a seguito delle sanzioni Usa contro l’Iran. Questa notizia, scritta dall’Ansa ma non ancora diffusa, è stata ripresa sulla mia pagina Facebook circa tre giorni fa. Da quel momento la mia casella Messenger è colma di messaggi che ...

Roma - Raffaele Marra condannato a 3 anni e 6 mesi per corruzione. Raggi : "Pagina chiusa" : Il Tribunale di Roma ha condannato a tre anni sei mesi Raffaele Marra. L'ex capo del personale del Comune di Roma era accusato di corruzione. Nel procedimento era coinvolto anche il costruttore Sergio Scarpellini, morto il 20 novembre scorso.Secondo l'accusa, Scarpellini avrebbe dato nel 2013 quasi 370 mila euro a Marra, all'epoca direttore dell'uffici politiche abitative. I giudici hanno dichiarato estinto il rapporto dell'ex capo di gabinetto ...

Roma - metro A chiusa in centro : controlli su venti scale mobili : Da tre giorni sono chiuse le stazioni metro Barberini e Spagna, che si vanno ad aggiungere a Repubblica chiusa da fine ottobre. L'attenzione dell'azienda è tutta sulle scale mobili, poco più di venti, ...

Roma - stazione metro di Repubblica dissequestrata a ottobre ma resta chiusa Ferme a sorpresa pure Barberini e Spagna : La psicosi delle scale mobili attanaglia i dirigenti di Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico a Roma. Dopo l’incidente del 23 ottobre scorso alla stazione della metro A di Repubblica, quando una ventina di tifosi del Cska Mosca rischiarono la vita precipitando a terra trascinati dal rullo impazzito, i vertici della società capitolina dei trasporti hanno deciso di operare una manutenzione straordinaria sugli impianti delle ...

Roma - gas in galleria : chiusa e poi riaperta stazione metro B : Intervento dei vigili del fuoco nella stazione metro Laurentina a Roma per concentrazione di gas all'interno della galleria a causa di una perdita da una condotta stradale . Il servizio della linea B ...