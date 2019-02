Rodriguez-De Martino | si ipotizza un ritorno di fiamma | social in delirio RUMORS

Se Stefano De Martino e Belén Rodriguez «si amano ancora» : Stefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloEra il 20 settembre 2013 quando Belén Rodriguez procedeva verso l’altare dove l’aspettava Stefano De Martino col figlio Santiago tra le braccia: andava a nozze ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme : il rumors del magazine di Corona : Il gossip che ha lanciato pochi minuti fa il magazine online di Fabrizio Corona, qualora corrispondesse alla realtà, farebbe felici i tantissimi fan di un'ex coppia: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando a quello che sostiene l'ex re dei paparazzi, ma anche il sito "Super Guida Tv", lo scorso weekend i genitori di Santiago si sarebbero finalmente ritrovati: sul web, infatti, si legge che la showgirl e il ballerino avrebbero trascorso tre ...