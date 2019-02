Matteo Bocelli | età | altezza e fidanzata Chi è il figlio di Andrea

Andrea e Matteo Bocelli cantano per i reali d’Inghilterra alla Royal Variety Performance (foto) : Andrea e Matteo Bocelli cantano per i reali d'Inghilterra e confermano la grande stima degli inglesi per il talento dell'artista toscano, che questa volta ha portato con sé anche il figlio con il quale ha rilasciato il singolo Fall on me. Allo spettacolo si è tenuto in occasione del Royal Variety Performance 2018 e alla presenza dei duchi del Sussex, Harry d'Inghilterra e Meghan Markle. Lo show sarà anche trasmesso dalla tv britannica nella ...